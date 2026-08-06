FIFPRO demanda abuso de poder por parte de la FIFA al querer vender la Copa del Mundo

El tema de Gianni Infantino con el FIFA Forward sigue dando de que hablar y en esta ocasión fue la FIFPRO, la que sacó un comunicado para hablar sobre este tema y demandar al organismo rector del futbol mundial por abuso de autoridad al querer vender la Copa del Mundo a la iniciativa privada.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) ha quedado atrás. Sin embargo, no ha desaparecido el abuso de poder que lo originó. Se requieren reformas urgentes en la gobernanza, no un intento de encubrimiento. La retirada del FFE era inevitable. Pero retirar la propuesta no borra lo que esta reveló”, se puede leer en el comunicado.

La FIFPRO, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, es el sindicato que representa a más de 70 mil jugadores y hablando de la FIFA Forward se dijo que este proyecto de negoció a puerta cerrada.

“Se gestó en secreto, se negoció a puerta cerrada y estuvo a punto de aprobarse un plan capaz de alterar permanentemente la propiedad y la gobernanza de la Copa Mundial de la FIFA, así como de mercantilizar competiciones construidas por generaciones de jugadores, todo ello antes de que el Consejo de la FIFA, las asociaciones miembro, los futbolistas y los actores reconocidos del futbol siquiera supieran de su existencia”, escribió la FIFPRO.

La FIFPRO lanzó una lista de exigencias que tienen para garantizar que esto no vuelva a suceder con la FIFA en el futbol mundial y aseguró que se necesita una Plataforma Global de Diálogo Social, Compromiso jurídicamente vinculante, Derecho al voto y Gobernanza y reformas estructurales.

Gianni Infantino durante la reunión en Marruecos. ı Foto: AP

Todas estas exigencias fueron escritas en una carta por la FIFPRO y se mandó a la administración de la FIFA, con el fin que se puedan implementar.

“FIFPRO ha dirigido hoy una carta a la administración de la FIFA exponiendo estas exigencias. La misiva explica por qué este episodio representa mucho más que un fallo aislado de gobernanza. Se trata del ejercicio del cargo y la función de mayor responsabilidad en el futbol mundial y de la manera en que se ha utilizado dicha autoridad. La carta ha sido firmada conjuntamente por el presidente de FIFPRO y los presidentes de todas las divisiones regionales de la organización: FIFPRO África, FIFPRO Asia/Oceanía, FIFPRO Europa, FIFPRO Sudamérica y FIFPRO Centroamérica y Norteamérica”.

Además, la FIFPRO aseguró que “la retirada de la FFE evitó una decisión irreversible, pero no restauró la confianza que hizo posible tal propuesta en un primer momento. Esa confianza se ha roto fundamentalmente. No puede reconstruirse mediante declaraciones cuidadosamente redactadas, revisiones internas o promesas de mejorar los procesos. Tampoco puede restaurarse simplemente anunciando reformas estructurales y de gobernanza que deberían haber existido desde siempre”.

DCO