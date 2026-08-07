Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Resumen de medallas que México ganó hoy 7 de agosto

Sigue la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Sigue la actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la Delegación de México no deja de ganar medallas. Este viernes 7 de agosto la cosecha aumentó con notables preseas en ecuestre.

Fernando Parroquín Delfín se proclamó campeón en la final individual de salto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con resultado de 5.73. Por su parte, Nicolás Pizarro ganó el bronce en la final individual en el desempate, con 4 puntos.

¡Oro para México en ecuestre! 🥇🇲🇽



Fernando Parroquín Delfín se proclamó campeón en la final individual de salto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SantoDomingo2026, con resultado de 5.73. 🐎🇲🇽#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/jMgpauFdA9 — CONADE (@conadeoficial) August 7, 2026

Seis medallas para México en Atletismo

Las mexicanas Sabrina Salcedo y Arian Chía se llevaron la medalla de plata y bronce, respectivamente en la prueba de 3 mil metros con obstáculos en la disciplina de atletismo. César Gómez se llevó el metal plateado en la misma prueba pero de la rama varonil.

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Tonatiu López se colgó la presea de bronce al terminar en el tercer puesto en los 800 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por su parte, José Santana se subió a lo más alto del podio al cruzar la meta en el primer puesto de la prueba de 10 mil metros y Andrea Velasco fue bronce en la prueba de Salto con Pértiga.

Oro en Esgrima

Las esgrimistas mexicanas Natalia Botello, Frine Vanessa Chávez y Diana González no se dieron por vencidas hasta conseguir el oro y en la final derrotaron 45-43 a Venezuela para estar en lo más alto del podio.

Plata y Bronce en Vela

México se subió al podio en la disciplina de Vela. Elena Oetling y Alec Vázquez se llevaron la presea de plata y bronce en la prueba de ILCA 6 y Fórmula Kite, respectivamente.

Oro en Tenis de Mesa

Marcos Madrid y Rogelio Castro hicieron dupla en el torneo de dobles varonil de tenis de mesa y tras una reñida final ante Puerto Rico, los mexicanos consiguieron la victoria para colgarse la medalla de oro.

Oro y bronce en Ecuestre

Fernando Parroquín Delfín y Nicolás Pizarro firmaron una gran actuación en la disciplina de Ecuestre al colgarse la medalla de oro y bronce, respectivamente, en la prueba de salto individual.

Tercer lugar en pesas

El yucateco Mauricio Canul conquistó la medalla de bronce en envión de la categoría 88 kg con un levantamiento de 191 kg.

Bronce en karate

El jalisciense José Ávila se adjudicó la medalla de bronce en karate en Santo Domingo 2026.

Dueto de plata

La pareja mexicana, conformada por Joana Jiménez y Diego Villalobos gana la insignia de plata tras sumar 227.9667 puntos, en la final de dueto mixto libre, de la natación artística.

Bronce en canotaje

Mauricio Figueroa, Daniel Ledesma, Alexander Popa y Jahir Zúñiga, suma la presea de bronce en K4-500m con un tiempo de 1:32.41 minutos.

Cierre deorado

La dupla mexicana de Marla Arellano e Itzamary González da cátedra en la final de dueto libre femenil y se lleva el cetro con 286.6392 puntos en la natación artística del torneo regional. México llega a 6 oros y 2 platas en la disciplina.

Dupla de oro

La dupla mexicana de Marla Arellano e Itzamary González da cátedra en la final de dueto libre femenil y se lleva el cetro con 286.6392 puntos en la natación artística. México llega a 6 oros y 2 platas en la disciplina.

Beatriz Briones domina en kayak

La mexicana, Beatriz Briones gana la medalla de oro 🥇 en la final de K1-200m, con 43.59 segundos, en el canotaje de Santo Domingo2026. Es la cuarta presea de oro para la neoleonesa en esta justa.

¡KAYAK DORADO! 🚣🏻‍♀️🇲🇽



La mexicana, Beatriz Briones gana la medalla de oro 🥇 en la final de K1-200m, con 43.59 segundos, en el canotaje de #SantoDomingo2026



👉 Es la 4ta presea de oro para la neoleonesa en esta justa 🥇🥇🥇🥇#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/CpTD8ti49J — CONADE (@conadeoficial) August 7, 2026

Primer lugar en canotaje

El mexicano Daniel Ledezma se corona en la final de K1-1000m, al cronometrar 3:53.08 minutos, en el canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Llegó el primer oro

La dupla mexicana integrada por Beatriz Briones y Maricela Montemayor se coronan como campeones centroamericanos en K2-500m, con un tiempo de 1:46.58 minutos en canotaje. Es la tercera medalla de oro para Briones en esta justa.

Plata en kayak

El neoleonés Mauricio Figueroa gana la insignia plateada 🥈en la final de K1-200m, al registrar 37.11 segundos, en el último día del Canotaje de

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