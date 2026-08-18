Juventus contrata al defensa Lucumí

EL CAFETALERO protege la redonda en el duelo ante Suiza el 7 de julio.

El defensor colombiano Jhon Lucumí firmó con la Juventus por 22.6 millones de dólares tras impresionar en el Mundial de Norteamérica 2026.

La Juventus informó que el zaguero central de 28 años concretó un contrato por cuatro años y que la cifra pagada al Bologna, rival de la Serie A, podría superar los 25.5 millones de dólares con bonificaciones por rendimiento.

John Lucumí disputó casi todos los minutos de los cinco partidos de Colombia en el Mundial, donde el equipo recibió apenas un gol, en una victoria inicial por 3-1 sobre Uzbekistán.

Colombia perdió en la tanda de penaltis en octavos de final del Mundial ante Suiza, tras un empate 0-0 en el que el cabezazo del zaguero se estrelló en el travesaño en la prórroga. Fue sustituido antes de la tanda.

El defensor jugó cuatro años con el Bologna, incluido en la Liga de Campeones hace dos temporadas. Su primer equipo en Europa fue el Genk de Bélgica.

La Juventus jugará la Liga Europa esta temporada tras terminar sexta en la Serie A y meterse a la lucha por un boleto al torneo del Viejo Continente.

Otro jugador del equipo del Bologna que disputó la Champions League cambió de club el lunes, cuando el mediocampista suizo Remo Freuler se incorporó al Olympiakos.

Remo Freuler, de 34 años, firmó un contrato de dos años con el club griego como agente libre después de que expirara su contrato con el Bologna.

Fue titular en los seis partidos del recorrido de Suiza hasta los cuartos de final del Mundial, que terminó con una derrota polémica ante Argentina en la prórroga, tras una tarjeta roja mostrada al delantero Breel Embolo en contra del protocolo del VAR.