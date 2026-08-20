Kyrgios acepta doping por cocaína; “hice mal”

EL TENISTA reacciona durante su partido en el Abierto de Miami, el 19 de marzo.

El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios reveló que dio positivo por cocaína y citó el caso de dopaje como una llamada de atención tras sentirse “impotente y solo. Hice mal” mientras las lesiones acaban con su carrera.

El australiano, de 31 años, con un historial disciplinario irregular, fue suspendido provisionalmente después de disputar apenas 10 partidos individuales en el circuito ATP, ganando sólo dos, desde su temporada cumbre de 2022. Entonces, llegó a la final del Grand Slam sobre césped y perdió ante Novak Djokovic.

El Dato: Tras una lesión de rodilla en Tokio en 2022, Kyrgios jugó sólo una vez en los dos años siguientes, citando una lesión de muñeca para perderse Wimbledon en 2023.

Kyrgios ahora ocupa el puesto 919 del ranking. Dio positivo en junio por la droga de fiesta durante un evento de menor categoría sobre césped en España.

“Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió en su cuenta de Instagram. “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”.

Es el último titular negativo en la carrera de una personalidad talentosa aunque fogosa, cuya acción de mayor perfil en la cancha en los últimos años fue una curiosa victoria en una “Batalla de los Sexos” sobre Aryna Sabalenka en Dubái el pasado diciembre.

Kyrgios se enfrenta a una sanción de hasta cuatro años, aunque se puede esperar una más leve. La cocaína está prohibida como sustancia dopante durante las competiciones, con sanciones más bajas cuando se consume fuera de los eventos.

En un caso similar en 2017, el jugador británico Dan Evans cumplió una sanción de un año impuesta por la Federación Internacional de Tenis por dar positivo por cocaína en el Abierto de Barcelona.

Nick Kyrgios afirmó que le costaba asimilar que estaba cerca del final de su carrera después de dos años de lesiones.

“A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, manifestó. Añadió que las lesiones “le han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente. “Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera que haga”, dijo.

Tiene un récord de 1-3 en individuales este año y recibió una invitación para jugar dobles en Wimbledon el mes pasado. Perdió en primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) procesará el caso y dijo que la muestra del jugador fue tomada el 22 de junio y que el resultado positivo se confirmó el 17 de julio, después de que jugase en Wimbledon.

La ITIA añadió que se le aplicó una suspensión provisional obligatoria el 4 de agosto y que no la ha apelado.

“Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha dado una llamada de atención”, escribió, dando a entender que su carrera no ha terminado.

“Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes y de la vida pública mientras me concentro en ponerme bien”.

El más reciente de los siete títulos individuales de Nick Kyrgios fue ganado en su primer torneo después de la final de Wimbledon. Venció a Yoshihito Nishioka en la final del evento sobre cancha dura en Washington, D.C., en 2022.

Semanas después alcanzó los cuartos del US Open.