Toluca vs Juárez: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

Toluca y Juárez se miden en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

En uno de los duelos para cerrar la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX los Diablos Rojos del Toluca se miden a los Bravos de Juárez, que son de los peores equipos del semestre y enfrente tienen a una de las mejores escuadras de la actualidad.

El Toluca se presenta al duelo en casa, el Estadio Nemesio Diez, con marca de tres partidos ganados, un empate y una derrota. El equipo de Antonio Mohamed sigue siendo uno de los más consistentes del futbol mexicano, siendo campeones de la Concachampions y los más recientes bicampeones.

¿Dónde ver el Toluca vs Juárez de la Liga MX?

El partido Toluca vs Juárez, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 30 de agosto a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de VIX Premium.

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Día: 30 de agosto

Hora: 18:00 horas

Transmisión: VIX Premium

Toluca por el doblete en el semestre

Antes de viajar, nos vemos otra vez en casa 🏠@RoshfransMX pic.twitter.com/yFqh2AINRH — Toluca FC (@TolucaFC) August 29, 2026

El Toluca tuvo un buen arranque de torneo en el futbol mexicano, con solo una derrota en el Apertura 2026 de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM, además que siguen vivos en la Leagues Cup, por lo que pueden aspirar por el doblete en este certamen.

Los Diablos Rojos derrotaron al Austin FC por marcador de 2-0 con un solitario gol de Helinho para clasificarse a las semifinales de la Leagues Cup. El equipo del Turco Mohamed jugó la mayor parte del compromiso con un hombre de más por la expulsión de Joseph Rosales en el primer tiempo.

Los Diablos Rojos se verán las caras con el León en las semifinales de la Leagues Cup en busca del boleto que los lleve a la final del certamen binacional por primera vez. Los Panzas Verdes siguen invictos en el torneo y con una racha de siete encuentros sin conocer la derrota.

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