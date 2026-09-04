Hamilton quiere triunfo en Monza con Ferrari

el volaNTE siete veces campeón del mundo de la F1, ayer, en Italia.

Después de una entrada llamativa en el icónico circuito de Monza, Lewis Hamilton intentará hacer historia en el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

Hamilton llegó con estilo ayer a la carrera de casa de su equipo. El piloto británico se presentó en las puertas del paddock en su nuevo Ferrari F40, con un traje negro y un abrigo marrón, pese al calor en el norte de Italia.

“Al llegar a este fin de semana, he estado pensando mucho en la enorme magnitud de este gran premio. Si ganara, entrarías en un terreno nuevo: ganar en Monza por primera vez con Ferrari es algo… sería fenomenal”, admitió Hamilton.

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El Dato: El vigente campeón, Lando Norris, anunció que ha cofundado su propio equipo de carreras, LN4 Fusion, para pilotos emergentes que avanzan por las categorías.

El siete veces campeón del mundo suma cinco triunfos en Monza entre sus 105 victorias, en una trayectoria repleta de trofeos. Pero Hamilton es consciente de que todavía podría haber “una primera vez” por delante.

“Probablemente también pienso que, si lo lograra sería el único piloto de color que haya hecho eso con Ferrari en Italia, probablemente en la historia, quizá. Así que muchas de esas ideas han pasado por mi mente. La presión es alta”.

Tras una desastrosa primera temporada con la Scudería, en junio Hamilton por fin consiguió su primera victoria (y la primera desde 2024), en Barcelona.

207 podios acumula Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Eso lo metió de lleno en la lucha por el título. Lewis Hamilton es segundo en la clasificación, empatado con su excompañero en Mercedes George Russell y a 59 puntos de Kimi Antonelli, el piloto que reemplazó a la estrella británica cuando dejó Mercedes.

Las esperanzas de Hamilton se han visto reforzadas por la mejora en la fiabilidad de Ferrari. Es el único piloto que ha terminado entre los 10 primeros en todas las carreras de esta temporada.

“Veo un enfoque distinto este año respecto al año pasado. El año pasado, sentía que realmente no había una Estrella Pola. Estábamos, creo, haciendo lo mejor que podíamos, pero sin saber exactamente hacia dónde intentábamos apuntar. Y ahora tenemos una Estrella Polar. Sabemos hacia dónde tenemos que trabajar”, reconoció.

“(El equipo ha) hecho un trabajo tremendo para unirse de verdad y cumplir. Y esto es un paso adelante”.

Un sexto triunfo en Monza haría que Hamilton superara a Michael Schumacher como el piloto con más victorias en el Gran Premio de Italia.

La última victoria de Hamilton en Monza fue en 2018, pero llega al fin de semana tras ocho resultados consecutivos entre los cinco primeros, y con la certeza de que Antonelli saldrá desde el fondo de la parrilla el domingo después de ser sancionado por montar un motor nuevo.

“Con la potencia que tiene, que es mayor que la de la mayoría de los coches a su alrededor, y con el rendimiento que tienen, que en general ha sido el coche más rápido durante el año, debería abrirse paso por ese grupo con bastante facilidad”.

Este año se ha hablado de lealtades divididas entre los aficionados, dado que Antonelli es italiano, pero Hamilton no duda de a quién animarán los apasionados tifosi de rojo.

“Ferrari es Ferrari. Creo que para los italianos es el papa y Ferrari, hasta donde sé. Y la pasta, la pizza y la familia”.