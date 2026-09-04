Santiago Gimenez manda mensaje a la afición del Porto tras jugar su primer partido con los Dragones (VIDEO)

Santiago Gimenez mandó un mensaje a la afición del Porto luego de debutar con los Dragones.

Santiago Gimenez dedicó un mensaje a los aficionados del Porto momentos después de haber disputado su primer partido con el equipo portugués. El delantero mexicano le agradeció a la fanaticada de los Dragones el apoyo que le brindaron en sus primeros minutos con el club.

“Hola portistas, muy contento del primer partido, de los tres puntos. Gracias por su apoyo, la verdad lo ganaron ustedes, abrazo grande y bendiciones. ¡Vamos por más!“, dijo el Bebote en un video compartido en las redes sociales del equipo portugués.

“Este ganharam-no vocês” 💪



Santiago Gimenez estreou-se hoje pelo FC Porto 👌#FCPMFC pic.twitter.com/Xle8DUuq1G — FC Porto (@FCPorto) September 4, 2026

Santiago Gimenez jugó el último cuarto de hora en el triunfo de 2-1 del Porto sobre el Moreirense, al ingresar al minuto 75 del cotejo celebrado en el Estadio do Dragao en lugar del atacante lusitano André Silva.

¿Por cuánto tiempo firmó Santiago Gimenez con el Porto?

El goleador mexicano Santiago Gimenez se unió al Porto por un año en calidad de préstamo con opción a compra.

El Bebote fue cedido al club portugués por el Milan, club que lo ficho a inicios de 2025 tras casi tres años en la Eredivisie con el Feyenoord de Rotterdam.

Santiago Gimenez intentará recuperar la versión que tuvo en Países Bajos en esta nueva aventura en Europa con el Porto, el actual campeón de la Primeira Liga de Portugal.

Bienvenido al Dragón, Santi 🇲🇽🐉 pic.twitter.com/5mQOHCiCmx — FC Porto (@FCPorto) September 5, 2026

Próximo duelo de Santiago Gimenez con el Porto

Santiago Gimenez y el Porto vuelven a las canchas el próximo martes 8 de septiembre, cuando sean locales ante el Manchester City en el arranque de la nueva edición de la Champions League.

Los dirigidos por el italiano Francesco Farioli enfrentan a los Citizens en el Estadio do Dragao en la primera jornada de la fase de liga del certamen continental.

El atacante mexicano Santiago Giménez podría tener su primera titularidad con el Porto en el atractivo cotejo de Champions League ante el Manchester City, que a partir de esta campaña es dirigido por el italiano Enzo Maresca.

EVG