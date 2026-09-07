El italiano Antonelli gana ¡en Monza! tras espectacular remontada

Andrea Kimi Antonelli celebró por todo lo alto dentro de su monoplaza después de conquistar el Gran Premio de Italia. El volante de Mercedes remontó desde la decimonovena posición para quedarse con el trofeo en casa y encaminarse a ganar el Campeonato de Pilotos por primera vez en su carrera profesional. George Russell y Max Verstappen acompañaron al líder de la competencia en el podio.

Después de 60 años en el Gran Circo, un piloto italiano volvió a levantar el título en Monza. Kimi Antonelli fue el encargado de hacerlo con su Mercedes. La euforia se desató en la premiación cuando la afición desplegó tifos de Ferrari, a pesar de que ningún piloto del Cavallino Rampante estuvo en el podio, mostraron banderas de Italia y encendieron bengalas rojas para celebrar con el joven de 20 años. El último volante en hacerlo fue Ludovico Scarfiotti en 1966.

ASÍ SE VIVIERON los festejos del piloto italiano tras su victoria en casa. ı Foto: Reuters y AP

El Dato: SEBASTIAN VETTEL rindió homenaje a Michael Schumacher en los 20 años de la última victoria del alemán en Italia al conducir el Ferrari F2002.

La carrera inició con un incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ya que al llegar a la primera curva después de la largada, el volante británico comentó en su radio que el monegasco lo mandó fuera de la pista, perdiendo posiciones en la pelea por el liderato.

Sin embargo, en la tercera vuelta de la competencia, Charles Leclerc tuvo que abandonar el Gran Premio de Italia por un terrible choque que sufrió en la vuelta La Parabólica. El piloto monegasco perdió el control de su monoplaza al tocar los pianos con la rueda trasera e impactó con el muro de llantas, afortunadamente pudo salir por su propio pie.

76 años tiene el GP de Italia en la F1

La contienda se detuvo tras la aparición de la bandera roja en el Autódromo Nacional de Monza, por lo que los pilotos tuvieron que volver a los pits y esperar más de 10 minutos para que el Gran Premio de Italia se reanudara tras el terrible incidente de Charles Leclerc, un momento parecido al que vivió en 2020 en el mismo sitio.

El semáforo volvió a apagarse y los pilotos regresaron a la actividad en busca de terminar las 53 vueltas, pero los dos volantes de Mercedes comenzaron a imponer sus condiciones sobre el asfalto y Andrea Kimi Antonelli no dejaba de recuperar posiciones en la competencia para pelear por el trofeo.

ASÍ SE VIVIERON los festejos del piloto italiano tras su victoria en casa. ı Foto: Reuters y AP

Checo Pérez volvió a terminar una carrera en la temporada y el mexicano culminó en la decimoctava posición de la contienda, aunque el jalisciense recibió una penalización de cinco segundos por no respetar una indicación de dirección de carrera.

George Russell logró mantenerse como líder de la carrera hasta cruzar la meta en Monza, con lo que apretó la pelea por el Campeonato de Pilotos a pesar de que Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton terminaron entre los mejores cuatro volantes de la contienda.

ASÍ SE VIVIERON los festejos del piloto italiano tras su victoria en casa. ı Foto: Reuters y AP

A cuatro vueltas de llegar al final de la carrera, Andrea Kimi Antonelli y George Russell protagonizaron una dura pelea por el primer puesto de la contienda y el volante italiano perdió la primera oportunidad de quedarse con el liderato al irse a la grava en una de las vueltas del trazado, pero Mercedes pidió al británico que le cediera la posición a su compañero de equipo.

El volante italiano se encaminó a la victoria en los últimos tres recorridos al Autódromo Nacional de Monza para sumar su séptima conquista en la temporada después de cruzar la meta como primer lugar en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica e Italia. Su victoria de ayer quedará marcada en su carrera al poder escuchar el Himno Nacional de su país en lo más alto del podio.

ASÍ SE VIVIERON los festejos del piloto italiano tras su victoria en casa. ı Foto: Reuters y AP

PODIO

ANDREA KIMI ANTONELLI │ Mercedes GEORGE RUSSELL │ Mercedes MAX VERSTAPPEN │ Red Bull

GRAN PREMIO DE ESPAÑA

FECHA: 13 de septiembre

HORA: 7:00

LUGAR: Madring