Mía Rivera, oro en Quisqueya y rumbo al Mundial de China

A SUS 12 AÑOS, la gimnasta mexicana Mía Rivera corona una temporada perfecta con el oro de Quisqueya, agradece el respaldo de Jack Landsmanas Stern y pone la mira en el Mundial de China.

Con una rutina de 10 elementos ejecutados sin fisuras, la atleta se colgó el oro en la Copa Quisqueya 2026, disputada en el Pabellón del Parque del Este de Santo Domingo. Su marca de 48.010 puntos no solamente le dio el primer lugar de su categoría en trampolín individual, sino que superó su propio registro personal, en un torneo que reunió delegaciones de México, Panamá, Colombia y República Dominicana.

Al cierre de la premiación, Mía Rivera no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes respaldan su carrera. Reconoció el trabajo de su entrenador, el profesor Baruc Vega Berthet, y de manera especial el apoyo de la Fundación Pablo Landsmanas y de Jack Landsmanas Stern.

El Tip: Antes del trampolín estuvo en clavados. Mía entrenaba esa disciplina cuando el gusto por saltar y volar la llevó a interesarse en la gimnasia.

“Gracias por seguirme apoyando en mi carrera deportiva. ¡Gracias, Jack! ¡Gracias, Jack!”, mencionó Mía Rivera, tras ganar el oro en Quisqueya.

El título corona una temporada intachable. En 2026, Mía Rivera se coronó también campeona en los Juegos Ciudad de México y en la Olimpiada Nacional. Esa racha la llevó a ganarse un lugar en el representativo nacional que competirá en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín 2026, previsto para noviembre en Nanjing, China, frente a las mejores exponentes del mundo en la disciplina.

Nacida en la Ciudad de México en febrero del 2014, Mía Rivera cursa la primaria y representa al equipo de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México; aunque en Quisqueya acudió como parte de la selección nacional. Su historia con el trampolín comenzó casi por casualidad: venía de entrenar clavados cuando el gusto por saltar y volar la llevó a interesarse en esta disciplina. En 2021 se lo planteó a sus papás, la inscribieron y, aunque el aprendizaje resultó más exigente de lo que imaginaba, nunca lo dejó.

Pese al peso de los resultados, la gimnasta insiste en que su verdadera medida no está en el marcador ajeno.

“Yo no compito contra las demás, yo compito conmigo misma y busco superarme a mí misma”, dijo, una filosofía que explica buena parte de la progresión constante que ha mostrado desde que se subió por primera vez a un trampolín profesional.

MOMENTOS IMPORTANTES

2026: Oro en los Juegos Ciudad de México y la Olimpiada Nacional. Corona el año con el título de la Copa Quisqueya en Santo Domingo y su convocatoria al representativo nacional rumbo al Mundial de Nanjing, China.

2021: Debuta en la gimnasia de trampolín, tras entrenar previamente clavados, bajo la tutela del profesor Baruc Vega Berthet.