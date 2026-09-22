Johan Vásquez estuvo a un paso de irse a un histórico de Europa, pero una triste decisión frenó su llegada

El defensa de la Selección Mexicana y del Genoa, Johan Vásquez, estuvo muy cerca de cambiar de equipo durante el verano, pues se reporta que varios clubes se interesaron en él, siendo la Roma la institución que más cerca estuvo de ficharlo.

De acuerdo con información de Claro Sports, antes de la Copa del Mundo 2026 la AS Roma entabló conversaciones con el Genoa y cuando parecía que todo estaba encaminado a cerrar el movimiento, el director deportivo de La Loba dejó su cargo y esto impidió que Johan Vásquez pudiera cambiar de aires.

Más clubes en Italia sondearon a Johan Vásquez

Vásquez, central mexicano, es capitán del Genoa, referente y uno de los mejores defensores del futbol italiano. Sus constantes buenas actuaciones en la Serie A llamaron la atención de la Roma y de la Juventus, que aunque no al mismo nivel de interés que el cuadro de la capital, pero sondeó la situación del exelemento de los Pumas.

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La fuente antes señalada indica que fuera de Italia hubo otros equipos que pusieron sus ojos en Johan Vásquez, pero el más destacado fue el Atlético de Madrid. Se dijo que el azteca estuvo en la “lista corta” de los Colchoneros, aunque al parecer nunca para ser un fichaje real.

Otras instituciones como el Eintracht Frankfurt (Alemania) y el Besiktas (Turquía) fueron otros posibles destinos para el exjugador de Cimarrones de Sonora, ciudad de donde el zaguero es originario.

Johan Vásquez, referente en el Genoa

Cuando el fichaje con la Roma se cayó, siendo este el movimiento que más estuvo cerca de concretarse, Johan Vásquez optó por seguir en el Genoa, en donde es referente, porta el gafete de capitán y seguirá teniendo minutos en el equipo de futbol más antiguo de Italia.

Con 27 años de edad, Vásquez seguirá siendo un elemento rentable en Europa y con Il Grifone se asegura ser visto por los mejores equipos. Con suerte para el defensor exRayados de Monterrey, en el mercado de fichajes de invierno o en verano podría darse por fin el pase a una escuadra de mayores alcances.

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