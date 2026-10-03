Futbol internacional

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de México tras la goleada sufrida ante Estados Unidos?

La Selección Mexicana fue exhibida y goleada por Estados Unidos, lo que impidió que consiguiera su primer triunfo bajo la dirección técnica de Rafa Márquez

México fue goleado por Estados Unidos en su tercer juego bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.
México fue goleado por Estados Unidos en su tercer juego bajo la dirección técnica de Rafa Márquez. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

Chile será el próximo rival de la Selección Mexicana después de la goleada sufrida ante Estados Unidos, que fue el tercer partido en el proceso de Rafa Márquez como director técnico del Tricolor. El choque está programado para el martes 6 de octubre.

La Roja será el cuarto y último contrincante de México en la Fecha FIFA de septiembre/octubre, en la que los aztecas también midieron fuerzas ante Colombia y Perú.

La Selección Mexicana buscará ante Chile su primera victoria en este nuevo proceso bajo el mando de Rafa Márquez, luego de los empates contra Colombia y Perú y la dolorosa goleada a manos de Estados Unidos.

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¿Dónde será el próximo juego de la Selección Mexicana?

El Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, será la sede del cotejo entre México y Estados Unidos.

A lo largo de la historia, el Tricolor ha afrontado muchos compromisos amistosos y oficiales en el recinto inaugurado en 1923, remodelado en 2018 y con capacidad para casi 80 mil espectadores.

¿Cuándo fue el último juego entre México y Chile?

Han pasado casi cinco años desde que México y Chile midieron fuerzas, y también se trató de un partido amistoso.

Fue el 8 de diciembre de 2021 en el Q2 Stadium de Austin, Texas, donde el resultado fue un empate a dos anotaciones. Los goles del Tricolor fueron obra de Santiago Gimenez y Jordan Silva.

En esta Fecha FIFA, Chile también enfrentó a Estados Unidos, selección ante la que sucumbió por pizarra de 4-2 en Saint Louis, Misuri.

EVG

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