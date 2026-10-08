Robert Lewandowski fue el invitado especial de los White Sox para lanzar la primera bola (VIDEO)

Robert Lewandowski, el flamante fichaje del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), está viviendo el deporte estadounidense al máximo. Esta noche el delantero polaco asistió al Guaranteed Rate Field para ser el encargado de lanzar la primera bola antes del cuarto juego entre los White Sox y los Guardians.

El exjugador del Barcelona estuvo practicando con la mascota de los White Sox antes de subirse a la lomita, para después realizar un gran lanzamiento que fue celebrado por toda la afición que estaba en las gradas. El equipo de Chicago le dio la bienvenida al diamante a Robert Lewandoski con la frase “del campo al primer lanzamiento”.

From the pitch to a first pitch! ⚽️



Welcome to Rate Field, Robert Lewandowski! pic.twitter.com/KENvRO67TO — Chicago White Sox (@whitesox) October 9, 2026

Robert Lewandowski se encamina a pelear por su primer título en la MLS

Robert Lewandowski salió del Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Chicago Fire y en su primera campaña en la MLS podría pelear por su primer título en el futbol de Estados Unidos.

El conjunto de Chicago se encuentra en el cuarto puesto de la Conferencia Este del torneo local con 45 puntos, cosecha de 13 victorias, seis empates y ocho derrotas. El equipo de Lewandoswki tiene que mantener el ritmo si no quiere quedarse fuera de la fase de eliminación directa.

Quedan seis partidos en la fase regular de la temporada 2026 de la MLS para conocer a los equipos que disputarán la fase de eliminación. El siguiente compromiso del Chicago Fire será el miércoles 14 de octubre cuando se enfrenten ante el Philadelphia Union en casa.

DCO