Christa Pike logró levantarse y caminar; este es su estado de salud actual

Christa Pike, la primera mujer en ser ejecutada desde hace dos siglos en Tennessee, recibió dos dosis de inyección letal el pasado 30 de septiembre; sin embargo, logró sobrevivir al procedimiento.

El 30 de marzo de 1996 Christa Pike recibió una sentencia de muerte luego de ser declarada culpable del asesinado a su compañera de clases, Colleen Slemmer, quien fue localizada sin vida el 12 de enero de 1995.

Luego de recibir dos inyecciones de pentobarbital, los testigos y los abogados de la sentenciada confirmaron que Christa Pike continuaba con vida, por lo que esta fue trasladada a un hospital.

Christa Pike durante una audiencia el 12 de enero de 2001 ı Foto: Redes Sociales

Estado de salud de Christa Pike

El abogado de Christa Pike, Stephen Ferrell, informó que Christa Pike se encuentra de pie y caminando pero en estado de confusión; además, tiene los brazos hinchados y con poca movilidad.

El estado de salud de Christa Pike ha mostrado cambios repentinos, pues mientras el lunes se había informado que tenía muerte cerebral, un día después despertó preguntando dónde estaba.

El martes habían informado que Pike continuaba esposada y atada a la cama “a pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos”, y que su recuperación no contaba con precedentes médicos.

BREAKING: Christa Pike is awake but remains cognitively confused following her failed execution, according to her attorney Randy Spivey.



He says he was told her first words when she gained consciousness were, "Where am I and who are you?"



Spivey says Pike wants to know what… pic.twitter.com/56q0IGr2Ts — Fox News (@FoxNews) October 7, 2026

Asimismo, informaron que el personal médico que la atendió han tratado a Christa “como a un ser humano y le brindaron una atención excepcional” luego de la ejecución fallida del pasado 30 de septiembre.

Adicionalmente se informó que Christa tenía neumonía, no podía tragar ni comer, y no contaba con movilidad en sus extremidades debido a que estaban muy hinchadas, por lo que su recuperación será larga.

Ahora se espera que los abogados de Christa Pike continúen con el proceso legal en contra de los funcionarios estatales que se vieron involucrados en la fallida ejecución del pasado 30 de septiembre.

"Where am I and who are you?"



Those were the first words death row inmate Christa Pike spoke after regaining consciousness following a botched execution in Tennessee, according to her lawyer. Life support was scheduled to be withdrawn the day she woke up. pic.twitter.com/XZYyAVcjb1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 8, 2026

Por tanto, la evidencia relacionada con la fallida ejecución deberá ser conservada, incluyendo los libros de registro, residuos médicos y mensajes de los funcionarios, de acuerdo con el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson en Nashville.

Pese a que este incidente no cuenta con precedentes, los abogados de Christa Pike y ella misma habían advertido previamente que esto podría ocurrir, pues presentaba una condición médica que podría dificultar el procedimiento.

Christa Pike battling blood clot, pneumonia and unable to eat after botched execution, lawyer says pic.twitter.com/hItU6Hm8JA — New York Post (@nypost) October 7, 2026

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