CU, Más celeste que auriazul

Uno de los encuentros que está dentro de la lista de los más esperados por los fanáticos de la Liga MX se disputa este fin de semana en Ciudad Universitaria. Pumas recibe al Cruz Azul, ambos equipos con la misma encomienda, sacar las tres unidades si no se quieren alejar cada vez más de la Liguilla del Apertura 2026.

Hace algunos años, CU era el lugar seguro para los de la UNAM; era su casa y quien entraba sabía que le costaría mucho trabajo sacar las tres unidades y más levantar un título, pero para Cruz Azul no ha sido problema y en los recientes torneos ha hecho que el Olímpico Universitario se convierta más en celeste que en auriazul.

Los del Pedregal no pueden vencer a los Cementeros en dicho recinto desde 2021 y, posiblemente, lo más doloroso del tema es que los ahora dirigidos por Joel Huiqui ya suman más trofeos jugando en CU como locales que los mismos dueños de la casa.

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El dato: Helinho llegó a 15 goles en la Liga MX, la fecha anterior, anotó por primera vez en el Coloso de Santa Úrsula. Su compañero, Paulinho suma 51 dianas en nuestra liga.

El primer título llegó el 1 de junio de 2025. La Máquina goleó 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions. El que no se olvidará nuca es el del pasado 24 de mayo, en el que Cruz Azul derrotó a Pumas en la final del Clausura 2024 y le arrebató la ilusión de volver a ganar un campeonato en su hogar, algo que no consiguen desde 2011 cuando vencieron al Morelia.

Los universitarios tomaron ventaja con un gol de Robert Morales, pero la reacción visitante cambió la historia. Un autogol de Rubén Duarte igualó el encuentro y, cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Rodolfo Rotondi apareció al minuto 95 para marcar el 2-1 definitivo.

En punto de las 19:15 horas, el Estadio Olímpico Universitario será sede del duelo entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 11 del balompié nacional. Los del Pedregal no iniciaron bien el torneo y extrañan cada vez más a su exentrenador Efraín Juárez. Esteban Solari no puede encaminar al equipo y lo tiene en la décimo segunda posición con solamente 12 unidades.

El Tip: Santos logró su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2026, no tenía una racha así desde 2024.

Por su parte, el Cruz Azul aún se mantiene entre los ocho primeros de la general y así conseguir su pase a la siguiente ronda. En algunos partidos ha demostrado que le regresó la memoria y vuelve a jugar como cuando fueron campeones, pero sus altibajos lo tiene con 16 puntos.

El capitán de los Pumas, Keylor Navas, habló en conferencia de prensa previo al partido contra Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario. Reconoció que el desempeño en el torneo no ha sido el que esperaban.

“En el futbol no hay muchos secretos. No hay que parar de trabajar hasta que las cosas salgan bien. Tal vez hemos tenido algunas desconcentraciones y somos los primeros en darnos cuenta. Lo más importante aquí es que tanto el cuerpo técnico como los jugadores queremos mejorar, vamos en camino”, comentó.

El costarricense sabe que la culpa de todo lo que le está pasando a Pumas no es por el entrenador, aseguró que lo principal es darse cuenta que todos tienen su parte y que no se pueden relajar si su deseo es avanzar a la Liguilla del Apertura 2026.

35 Goles se anotaronla jornada pasada en el Apertura 2026

“El mensaje tiene que ser claro: aquí la responsabilidad no es solamente del cuerpo técnico, es de todos, tanto de la institución como de los futbolistas. El equipo está unido, estamos con el entrenador. Podría decir como capitán de este equipo que estamos a muerte con él y con todo su cuerpo técnico y vamos a salir a respaldarlo y también a nuestro trabajo para, ojalá, poder darle una alegría a la afición y que se sienta orgullosa de pertenecer a este club”, subrayó.

Navas destacó que el partido ante Cruz Azul se toma con seriedad y con la esperanza de lograr el objetivo de clasificar.

“Como yo entiendo el futbol, hay que jugar al 100 por ciento contra el que sea. Sé que el partido es importante porque es contra Cruz Azul, pero tratamos de que cada partido tenga la misma responsabilidad para nosotros, son los mismos tres puntos. No importa el rival que uno tenga al frente, hay que respetarlo de la misma manera a cada uno y dar el 100 por ciento. Tenemos un partido más de liga y si lo ganamos nos va a acercar al objetivo de clasificar. Esa es la responsabilidad que debemos tener para un partido como el del domingo”, añadió.

El Pumas vs. Cruz Azul no es el único partido atractivo de la Fecha 11. También se disputa el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas en el Estadios Jalisco.

A lo largo de la semana, los nuevos dueños del Atlas presentaron la maqueta del nuevo inmueble de los rojinegros.

Para el sábado en la noche, el encuentro que se robará los reflectores será entre el América y el Monterrey y no solamente por la popularidad de las Águilas, sino también por su celebración de 110 años. Los de Coapa siguen sumando décadas y títulos en sus vitrinas. La J11 termina el domingo en Ciudad Universitaria.