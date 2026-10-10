América y todas las increíbles sorpresas que prepararon para la celebración de sus 110 años de historia

El América está de fiesta y esta noche celebrarán sus 110 años de historia en el partido ante el Monterrey. El conjunto azulcrema tiene preparadas varias sorpresas para que la afición, jugadores, directiva y invitados especiales vivan una noche inolvidable.

Con un jersey especial y pidiéndole a sus aficionados que vistan de amarillo es como el América planea celebrar estos 110 años en el máximo circuito del futbol mexicano.

Los #110AñosDelAmérica se viven en CAsa.



¡Estadio listo para celebrar juntos, Americanistas! 🏟️ pic.twitter.com/YKBmJG5hoh — Club América (@ClubAmerica) October 11, 2026

Esto es lo que tiene preparado el América para la fiesta en el Estadio Azteca

El América no podía pasar desapercibido su celebración por sus 110 años perteneciendo a la máxima categoría del futbol mexicano y prepararon varias sorpresas para los aficionados que asistan al Estadio Azteca a ver el partido ante el Monterrey.

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50 mil banderas en los asientos del estadio para un tifo.

Homenaje a leyendas de la institución, colaboradores del club y abonados con amplia trayectoria en el equipo.

Experiencias para algunos aficionados como ver la llegada de los jugadores y el entrenamiento a nivel de cancha.

Estos son algunos de los eventos que tienen planeados para la celebración en el Coloso de Santa Úrsula, esperan que sea un momento inolvidable y una victoria por parte del equipo de Guillermo Almada podría cerrar con broche de oro la noche.

América estrena jersey para su 110 aniversario

El equipo más ganador del futbol mexicano está de fiesta y este fin de semana en el partido ante Monterrey utilizarán un jersey especial para celebrar sus 110 años de historia en el balompié nacional. Adidas se encargó de crear una remera que está enamorando a la afición del América.

A un día de enfrentarse a Rayados en lo que será una fiesta en el Estadio Azteca, la marca alemana presentó un jersey único para los 110 años del América. El diseño es muy limpio con el color amarillo tradicional de las Águilas como base y los detalles de las mangas, el cuello y el logo de Adidas en azul, lo que hace que se vea más elegante.

DCO