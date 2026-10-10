Querétaro sigue con buen ritmo y vence al Atlante; Juárez rescata el empate de local ante Tijuana

Querétaro está siendo el caballo negro del torneo con su gran actuación en el torneo local. Los Gallos Blancos recibieron al Atlante en La Corregidora para la Jornada 11 del Apertura 2026 y lograron llevarse la victoria ante los Potros de Hierro por marcador de 2-0.

El conjunto de Esteban González arrancó el compromiso como lo ha hecho en todo el torneo, controlando el balón y aprovechando las oportunidades al ataque para hacerle daño al conjunto rival. El primero en abrir el marcador fue Santiago Homenchenko.

Una falta dentro del área le otorgó al Querétaro una oportunidad de peligro al minuto 25 de juego. El mediocampista uruguayo fue el encargado de cambiar el penalti por gol para ponerle números al marcador con una gran definición desde los 11 pasos.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Libre Penta Zero Miedo sube a lo más alto de la escalera y gana en Money In The Bank

Querétaro siguió trabajando en el encuentro en busca de su segunda anotación, con una buena defensa y armando jugadas desde su portería fueron tejiendo poco a poco la anotación. Denilson Muñoz aprovechó un rebote que dejó la defensa del Atlante para mandar a guardar la esférica a los 50 minutos de juego.

Los Gallos Blancos están dando la sorpresa en el torneo, se encuentran en el tercer puesto de la tabla general después de esta victoria con 20 unidades, cosecha de seis victorias, dos empates y dos derrotas. Su siguiente compromiso será ante Santos.

Juárez rescató el empate ante Tijuana de local

Juárez y Tijuana disputaron un compromiso bastante peleado de principio a fin. El conjunto de Bravos terminó rescatando el empate 1-1 frente a los Xolos en el derbi de la frontera.

Mourad El Ghezouani abrió el tablero al minuto 31 de juego desde los once pasos. El delantero marroquí mandó a guardar la esférica con una gran definición.

Juárez no se quedó con los brazos cruzados y buscó el gol del empate en todo el segundo tiempo. Después de tanto insistir en un tiro de esquina apareció Rodrigo Dourado para mandar a guardar la pelota con un remate de cabeza.

DCO