Champions League 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de la Jornada 2 de HOY miércoles 14 de octubre

Se juegan los partidos restantes de la Jornada 2.

La actividad de la Jornada 2 de la Champions League continúa con los partidos restantes de la segunda fecha y hoy tenemos uno de los encuentros más llamativos de la fase de liga que es entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, dos clubes que han ganado la Liga de Campeones en los últimos 10 años.

Además, el Real Madrid viajó a Italia para verse las caras con la Roma, exequipo de José Mourinho. La jornada del miércoles también tiene el enfrentamiento entre el Porto y el Real Betis, en el que los mexicanos Santiago Gimenez y Álvaro Fidalgo podrían tener actividad.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY miércoles 14 de octubre

La jornada de este miércoles arranca a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, con el compromiso entre el Feyenoord y el debutante Como, equipo que está dando de que hablar en Europa desde que Cesc Fabregas tomo a la institución italiana.

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Feyenoord vs Como - 10:45 horas - TNT Sports y HBO Max

LASK vs Liverpool - 10:45 horas - FOX ONE y FOX+

Roma vs Real Madrid - 13:00 horas - FOX ONE y FOX+

Aston Villa vs Fenerbahce - 13:00 horas - TNT Sports y HBO Max

Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund - 13:00 horas - FOX ONE

Manchester City vs PSG - 13:00 horas - HBO Ma

Real Betis vs Porto - 13:00 horas - FOX ONE y FOX+

Shakhtar vs AEK Atenas - 13:00 horas - Space y HBO Max

Slovan Bratislava vs Stuttgart - 13:00 horas - FOX ONE

Varios equipos sufrieron una derrota en la primera fecha del torneo, así que buscarán recomponer el camino para mejorar su rendimiento en el certamen y empezar a pelear por un puesto en la fase de eliminación directa.

Viking lead Bayern München by two 😱#UCL pic.twitter.com/3XN3x34zcD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Real Madrid busca su segunda victoria del campeonato

El Real Madrid llama la atención al no poder sumar un título desde hace dos años y el inicio de una nueva temporada arranca con las ilusiones de la afición por llegar a una nueva final para pelear por un cetro.

Los merengues ganaron su primer compromiso de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, uno de sus partidos más complicados de la primera fase. Ahora el equipo de José Mourinho se mida a la Roma y después se verá las caras con el Leipzig.

El conjunto de la capital española siempre es uno de los favoritos al título cada año y este no es la excepción, con una plantilla reforzada con Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzell Dumfries y Bernardo Silva, buscan recuperar el nivel para pelear por todos los títulos posibles.

DCO