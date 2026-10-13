Fuera de Canchas

¿Quién es Alan Cleland, el surfista mexicano que fue suspendido por acusaciones de agresión sexual?

Alan Cleland sobresalió en los Juegos Olímpicos de París 2024 con su participación en la disciplina de surf, pero dos años después de su participación ya se encuentra en el ojo del huracán por agresiones sexuales

Alan Cleland sobresalió con México en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Alan Cleland sobresalió con México en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Alan Cleland se dio a conocer después de su gran participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de surf, pero el atleta mexicano, tras dos años de su aparición, fue suspendido de la World Surf League después de ser acusado por acusaciones de agresión sexual.

Lamentablemente para el atleta mexicano, también su exnovia Noah Lia Klapp, subió una publicación a sus redes sociales donde platica que ella y Alan Cleland comenzaron su relación cuando tenía 17 años. La surfista en su mensaje informa que sufrió abuso por parte de Cleland durante la mayor parte de su tiempo juntos.

El comunicado que publicó la World Surf League.
El comunicado que publicó la World Surf League. ı Foto: Especial
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