Rays vs Guardians: Dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Una acción del primer juego entre Rays y Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2026

Luego de llevarse la victoria en el primer duelo de la serie, los Cleveland Guardians buscarán imponerse en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB ante los Tampa Bay Rays. El choque es este martes 13 de octubre en el Tropicana Field de Florida.

Después de perder los primeros dos juegos en casa ante los Chicago White Sox en la Serie Divisional, Cleveland ha ganado cuatro juegos seguidos en la postemporada por primera vez desde que ganó sus primeros seis juegos de playoffs en 2016 rumbo a un boleto a la Serie Mundial.

En el Juego 2 en el Tropicana Field, el novato zurdo Parker Messick será el encargado de buscar poner 2-0 la serie para Cleveland. Mientras que el derecho Freddy Peralta intentará emparejar las acciones para los locales Rays.

¿Dónde ver el Rays vs Guardians, Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana?

El Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays se realiza este martes 13 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

José Ramírez, el hombre clave para los Guardians

Cleveland se impuso en el primer duelo de la serie ante Tampa Bay con un sencillo de dos carreras de Nathaniel Lowe que desempató el juego en la octava entrada.

El dominicano José Ramírez tuvo tres hits y DeLauter se quedó a un triple del ciclo, mientras los Guardianes conectaron 14 imparables contra un cuerpo de lanzadores de Tampa Bay que permitió apenas 12 en su Serie Divisional contra los Yankees de Nueva York.

Junior Caminero y Jonny DeLuca impulsaron carreras con sencillos en la primera entrada y Cedric Mullins conectó un cuadrangular solitario por los Rays, que nunca estuvieron en desventaja cuando barrieron a los Yankees de Nueva York en tres juegos en la Serie Divisional de la Liga Americana.

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