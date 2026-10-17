Guardians vs Rays: Dónde ver EN VIVO el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, el cual se llevará a cabo en el Progressive Field.
Los de Florida ganaron el Juego 4, también celebrado en Progressive Field, triunfo con el que emparejaron la serie a dos victorias por bando y por ende alargaron al menos dos encuentros más la serie para definir al rival de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026.
El Juego 5 entre Guardians y Rays originalmente debía realizarse este sábado, pero el aplazamiento del cuarto enfrentamiento derivó en que el el quinto capítulo se desarrollara este domingo en lugar del lunes.
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¿Dónde pasan EN VIVO el Juego 5 entre Guardians y Rays?
El Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre los Guardians y los Rays se jugará este domingo 18 de octubre en Progressive Field, ubicado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. El juego comienza a las 15:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.
- Fecha: Domingo 18 de octubre
- Hora: 15:08
- Estadio: Progressive Field
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026?
La Serie Mundial 2026 de la MLB está programada para comenzar el próximo viernes 23 de octubre, cuando se lleve a cabo el Juego 1.
El primer partido del Clásico de Otoño se llevará a cabo en el American Family Field, donde los Milwaukee Brewers serán locales contra el vencedor entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays.
¿Cuándo fue la última Serie Mundial de Guardians y Rays?
Los Cleveland Guardians buscan llegar a su primera Serie Mundial desde 2016, cuando llegaron al Clásico de Otoño bajo su nombre hasta 2021, Indians.
Por su parte, los Tampa Bay Rays suman seis años sin acceder a la última fase de la temporada de la MLB, pues no lo consiguen desde 2020, cuando finalizaron subcampeones tras caer a manos de Los Angeles Dodgers.
EVG