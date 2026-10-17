Guardians vs Rays: Dónde ver EN VIVO el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Guardians y Rays van 2-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB.

Los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, el cual se llevará a cabo en el Progressive Field.

Los de Florida ganaron el Juego 4, también celebrado en Progressive Field, triunfo con el que emparejaron la serie a dos victorias por bando y por ende alargaron al menos dos encuentros más la serie para definir al rival de los Milwaukee Brewers en la Serie Mundial 2026.

The Rays dominate Game 4 and make it a brand new series 😤 https://t.co/2zOwgPAYvp pic.twitter.com/biERjW4lU9 — MLB (@MLB) October 18, 2026

El Juego 5 entre Guardians y Rays originalmente debía realizarse este sábado, pero el aplazamiento del cuarto enfrentamiento derivó en que el el quinto capítulo se desarrollara este domingo en lugar del lunes.

¿Dónde pasan EN VIVO el Juego 5 entre Guardians y Rays?

El Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre los Guardians y los Rays se jugará este domingo 18 de octubre en Progressive Field, ubicado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. El juego comienza a las 15:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

Fecha : Domingo 18 de octubre

Hora : 15:08

Estadio : Progressive Field

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial 2026 de la MLB está programada para comenzar el próximo viernes 23 de octubre, cuando se lleve a cabo el Juego 1.

El primer partido del Clásico de Otoño se llevará a cabo en el American Family Field, donde los Milwaukee Brewers serán locales contra el vencedor entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays.

¿Cuándo fue la última Serie Mundial de Guardians y Rays?

Los Cleveland Guardians buscan llegar a su primera Serie Mundial desde 2016, cuando llegaron al Clásico de Otoño bajo su nombre hasta 2021, Indians.

Por su parte, los Tampa Bay Rays suman seis años sin acceder a la última fase de la temporada de la MLB, pues no lo consiguen desde 2020, cuando finalizaron subcampeones tras caer a manos de Los Angeles Dodgers.

EVG