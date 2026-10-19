Champions League 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY martes 20 de octubre

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League arranca este martes 20 de octubre.

El enfrentamiento entre PSG y Barcelona es el que sobresale de los nueve que se llevan a cabo este martes 20 de octubre en el comienzo de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, en un duelo que además enfrenta a los dos mejores equipos del torneo hasta el momento.

Se había especulado con la posibilidad de que el juego en el Parque de los Príncipes se pospusiera por las protestas en Francia, pero lo descartó el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Los parisinos ocupan la primera posición por llevar un tanto más a favor que los blaugranas, pues ambos tienen diferencia de +7. y marca perfecta de seis puntos.

Otro duelo que destaca este martes en la Champions League es el que sostendrán en Anfield el Liverpool y el Villarreal. Los Reds suman seis unidades, mientras que el Submarino Amarillo registra tres. También juega el Porto del mexicano Santiago Gimenez, que recibe al PSV Eindhoven en el do Dragão.

¿Dónde ver EN VIVO juegos de la Champions League este 20 de octubre?

Sabah FK vs Borussia Dortmund (10:45 horas, HBO Max y TNT Sports)

Fenerbahce vs Slavia Praga (10:45 horas, FOX One)

PSG vs Barcelona (13:00 horas, HBO Max y TNT Sports)

Manchester City vs AEK Atenas (13:00 horas, FOX One)

Napoli vs Bodo/Glimt (13:00 horas, HBO Max)

Porto vs PSV Eindhoven (13:00 horas, FOX y FOX One)

Roma vs Slovan Bratislava (13:00 horas, FOX One)

Liverpool vs Villarreal (13:00 horas, HBO Max y Space)

Stuttgart vs Atlético de Madrid (13:00 horas, HBO Max)

Álvaro Valles in added time 🤯#UCL pic.twitter.com/fZdbQCVtMX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2026

Manchester City, a recuperar el rumbo en la Champions League

El Manchester City intentará dejar atrás la derrota sufrida en casa a manos del bicampeón PSG. Otra vez será local, esta vez ante un AEK Atenas que también suma tres puntos en esta nueva edición de la Champions League.

Los Citizens derrotaron 2-0 al Porto en su primer partido en la Liga de Campeones de Europa, el cual jugaron en calidad de visitantes. Este martes enfrentan a un AEK Atenas que es cuarto de la clasificación en la Superliga de Grecia.

A pesar de que las últimas semanas no han sido sencillas para el Manchester City, el equipo dirigido por Enzo Maresca marcha con paso perfecto en la Premier League, racha que intentará trasladar a la Champions League.

EVG