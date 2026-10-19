NBA 2026: Dónde ver GRATIS y EN VIVO los primeros juegos del arranque de la nueva temporada

LeBron James durante un partido de pretemporada de la NBA entre 76ers y Celtics.

La espera terminó. Este martes 20 de octubre se pone en marcha una nueva temporada en la NBA, en la que el veterano LeBron James se convertirá en el primer jugador en disputar 24 temporadas en la liga de basquetbol más importante del mundo, en la que el actual campeón son los New York Knicks.

Para este primer día de actividades hay tres partidos, y el que destaca tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, donde LeBron James tendrá su debut oficial con los Philadelphia 76ers, que miden fuerzas ante los vigentes monarcas de la competencia, los Knicks.

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Sin embargo, la NBA 2026-2027 comenzará de manera oficial en la duela del Little Caesars Arena, donde los Detroit Pistons chocarán ante los Boston Celtics. La jornada concluirá con el enfrentamiento entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder en el AT&T Center de San Antonio, Texas.

Juegos del Día 1 de la NBA 2026-2027

Detroit Pistons vs Boston Celtics (13:00 horas, NBA League Pass)

New York Knicks vs Philadelphia 76ers (17:00 horas, ESPN, Disney+ y NBA League Pass)

San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder (19:30 horas, NBA League Pass)

¿Dónde ver los partidos de la NBA 2026-2027 en México?

Los juegos de la NBA 2026-2027 en México podrán seguirse en vivo por las señales de ESPN, Disney+, Prime Video y NBA League Pass.

Todos tras la caza de los Knicks en la NBA 2026-2027

LeBron James se mudó a Philadelfia. Giannis Antetokounmpo pasó a Miami. Kawhi Leonard regresó a Toronto. Una docena aproximadamente de All-Stars, la mayoría de ellas exintegrantes del All-NBA, también cambiaron de domicilio en esta temporada baja. Y todos están persiguiendo a los Knicks de Nueva York.

La temporada número 81 de la NBA comienza el martes con una triple cartelera, destacándose la presencia de LeBron James y los 76ers en Nueva York para enfrentar a Jalen Brunson y a los campeones Knicks. Recibirán sus anillos de campeonato antes del partido, verán una pancarta ondeando desde el techo del Madison Square Garden y luego se pondrán manos a la obra para intentar hacer algo que nadie en la NBA ha logrado en casi una década: revalidar el título.

¡La nueva era comienza mañana! 🏀✨



¿Listos para ver a los renovados 76ers? 💙❤️ pic.twitter.com/h6QpYRYbWl — NBA MÉXICO (@NBAMEX) October 19, 2026

Los Knicks se convirtieron en el octavo campeón distinto de la NBA en los últimos ocho años, una racha sin precedentes en la historia de la liga.

Sin embargo, no son los favoritos para ganar el título esta temporada; ese papel lo comparten los Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama y el Thunder de Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander. Pero tampoco se esperaba que los Knicks lo ganaran todo la temporada pasada, y Jalen Brunson, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, señala el título como prueba de que las palabras no tienen por qué importar.

EVG