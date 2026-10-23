Brewers vs Rays: Dónde ver EN VIVO en México el Juego 2 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas

La Serie Mundial 2026 arrancó con dos franquicias muy modestas que están en busca de su primer título de la Major League Baseball (MLB), tras el Juego 1 que fue muy disputado en el American Family Field, los dos equipos vuelven al diamante en Milwaukee para disputar el segundo compromiso.

Cuatro mexicanos están en busca del título, dos por bando, y los Cerveceros tienen la oportunidad de ponerse al frente al jugar en casa, ya que los tres compromisos que siguen se llevarán a cabo en la casa de los Rays.

Jacob Misiorowski was asked what Pokémon energy he was bringing to #WorldSeries Game 1:



"Definitely the flame energy. What's Charizard's signature move? Fireball. Bring some fireball. I'm going to be ready." pic.twitter.com/6Bwo1DEEYR — MLB (@MLB) October 22, 2026

¿Dónde ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 entre Brewers y Rays?

El Juego 2 de la Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays inicia este sábado 24 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 9 en televisión abierta, además de ESPN y FOX.

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Fecha: sábado 24 de octubre

Hora: 18:00

Estadio: American Family Field

Canal: Canal 9, ESPN y FOX

Milwaukee Brewers disputa su segunda Serie Mundial en su historia

Los Milwaukee Brewers podrían conseguir su primera Serie Mundial en su historia y darle a su afición un título que vienen esperando desde que se fundó el equipo.

En 1982 los Cerveceros se quedaron cerca de levantar el Trofeo del Comisionado; sin embargo, cayeron en la final de la MLB a manos de St. Louis Cardinals por cuatro juegos a tres, desde ese entonces los de Milwaukee no habían regresado a la Serie Mundial.

Este año tienen la oportunidad de llevar a su vitrina el título que tanto anhela la directiva y la afición, además llegan como favoritos al terminar la fase regular con la mejor marca y solo caer en un partido durante la postemporada.

DCO