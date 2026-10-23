Ric Flair sufre dura caída y tuvo que ser hospitalizado de emergencia; este fue el mensaje de la leyenda de la WWE

El mundo de la lucha libre encendió las alarmas después de que se diera a conocer el incidente que sufrió Ric Flair en Florida. La leyenda de la WWE sufrió el percance después de no poder viajar a Seattle debido a un problema médico por un coágulo de sangre en una de sus piernas.

Con información de TMZ Sports, el histórico luchador de la empresa estadounidense estaba en un restaurante, se levantó de la barra y salió del lugar, cuando intentó cruzar la calle perdió el equilibrio y sufrió la caída. Lamentablemente sufrió algunas lesiones en el rostro.

Ric Flair was taken to the hospital after he fell outside a restaurant in Florida on Friday. pic.twitter.com/2OPrugAKz6 — TMZ (@TMZ) October 23, 2026

Este fue el mensaje de Ric Flair tras ser hospitalizado de emergencia

Después de ser hospitalizado, Ric Flair publicó un mensaje en sus redes sociales donde le pide una disculpa a toda la afición de Seattle por no llegar al evento donde se iba a presentar este fin de semana.

“Quiero disculparme sinceramente con mi agente, Steve Solomon, Washington State Horror Con, Big Event NY y especialmente con todos mis fans en Seattle por tener que cancelar mi aparición programada. Desafortunadamente, estoy lidiando con un coágulo de sangre en mi pierna, y mis médicos han limitado mi viaje s 3-4 horas. Seattle Falls está fuera del radio de distancia, y, por desilusionado que estoy, tengo que priorizar mi salud y mi recuperación”, escribió Ric Flair.

La leyenda de la WWE comentó que “los coágulos de sangre son extremadamente serios y pueden ser mortales. Hemos visto esto recientemente con Jalen Hurts y las complicaciones involucradas en los coágulos de sangre en sus pulmones. Es un recordatorio de que esto no es algo para tomar a la ligera, y debo seguir los consejos médicos”.

Esto fue lo que reportó el personal de servicios médicos

Ric Flair sufrió una aparatosa caída en la ciudad de Tampa, Florida, por lo que tuvieron que llegar los servicios médicos para apoyar a la leyenda de la WWE para llevarlo al hospital.

El personal de emergencia reporto que el integrante del Salón de la Fama sufrió golpes en la cabeza, alrededor de un ojo y tuvo un sangrado considerable, además estuvo cerca de tener una conmoción cerebral.

DCO