Pumas vs Tigres: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

Pumas y Tigres han protagonizado finales y partidos trepidantes en los últimos años, lamentablemente esta temporada no la pasan bien ninguno de los dos equipos, pero una victoria los puede poner en la pelea por un puesto en la Liguilla del futbol mexicano.

Los pupilos de Esteban Solari vienen de enfrentar y perder a manos de Santos, mientras que los de la Sultana del Norte cayeron ante el León y llevan dos compromisos sin conocer la victoria. Pumas se encuentra en el posición 12 y los Tigres están en el decimocuarto puesto de la tabla general.

¿Dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Liga MX?

El partido entre Monterrey vs Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX , inicia este sábado 24 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time.

Fecha: sábado 24 de octubre

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time

Posibles alineaciones del Pumas vs Tigres

PUMAS: Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huera, Juninho y Robert Morales.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Alan Javier Franco, Rafael Guerrero, Mauro Lainez, Fernando Gorriarán, Henrique Simeone Koifman, Diego Lainez, Emiliano Gómez, Ozziel Herrera y Guillermo Martínez.

Hugo Sánchez recibirá un reconocimiento en el Pumas vs Tigres

Hugo Sánchez debutó hace 50 años en el futbol mexicano en la cancha del Estadio Universitario en un encuentro ante Tigres, es por eso que el mejor delantero del balompié azteca recibirá un reconocimiento en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Pumas anunciaron en sus redes sociales la sorpresa que le tienen preparada al pentapichichi de LaLiga de España este fin de semana para celebrar los 50 años de su debut en el máximo circuito del futbol mexicano.

Después de 187 partidos, 97 goles en México, 102 dianas en todas las competencias y ser el cuarto máximo goleador de los auriazules, Hugo Sánchez celebra 50 años desde que inició su carrera profesional.

DCO