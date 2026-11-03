Atlético nunca ha perdido ante el Bayern como local

El conjunto rojiblanco tiene un gran punto a su favor, pues el Atlético de Madrid nunca ha perdido ante el Bayern Múnich en el Riyadh Air Metropolitano. Acumula hasta el momento dos victorias y solamente un empate, cuando juega en casa, antecedente que buscará mejorar cuando los reciba en una nueva jornada de la Champions League. La racha local frente a clubes alemanes es más amplia: el Atlético acumula 16 partidos europeos sin derrota, con 12 triunfos y cuatro empates. Su último tropiezo en casa ante un rival de ese país fue el 0-1 frente al Borussia Dortmund, en la fase de grupos de la temporada 1996/97.

Aunque el Bayern todavía no ha ganado en el Metropolitano, el balance rojiblanco como local ante el club bávaro incluye también dos victorias en el Vicente Calderón. El Atlético se impuso 1-0 en las semifinales de 2016 y repitió el marcador en la fase de grupos de la temporada siguiente. En el historial total de ocho enfrentamientos europeos; sin embargo, los alemanes llevan ventaja: ganaron cuatro veces, frente a dos triunfos del Atlético de Madrid.

El Dato: Anthony Gordon recordó a Javier Aguirre y dijo que el México vs. Inglaterra es el mejor partido de su vida.

La primera vez que se encontraron fue en la final de la Copa de Europa de 1974. El duelo terminó 1-1 y tuvo que disputarse un partido de desempate, también en Bruselas. Allí, el cuadro alemán ganó 4-0 y conquistó el título. Más de medio siglo después, la visita al Metropolitano plantea un desafío distinto: los rojiblancos quieren prolongar su buena racha en casa y el Bayern buscará romper el invicto en la capital española.

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La jornada tendrá otro reencuentro destacado en Barcelona, donde Unai Emery regresará al Camp Nou al frente del Aston Villa. Será la primera vez que se enfrente allí al Barça en la Champions desde marzo de 2017, cuando dirigía al Paris Saint-Germain (PSG). El equipo francés había ganado 4-0 la ida de los octavos de final, pero los catalanes revirtieron la eliminatoria con un triunfo por 6-1. Aquel marcador, recordado como “La Remontada”, se convirtió en una de las noches más emblemáticas del torneo y Neymar fue el principal protagonista.

Emery vuelve ahora con un Villa que ha comenzado con fuerza: ganó sus tres primeros partidos de la fase de liga y marcó 12 goles, tres de ellos del delantero senegalés Nicolas Jackson. El entrenador tiene dificultades históricas ante el Barcelona, sus equipos solamente han conseguido tres victorias en 30 enfrentamientos. Entre ellas figuran el 4-0 del PSG en 2017 y el 2-0 que el Villarreal logró en el Camp Nou en la última jornada de LaLiga de 2022.

Se enfrentarán Villarreal y PSG, ahora dirigido por Luis Enrique, quien fue entrenador de los culés. El Manchester United recibirá a la Roma, que apenas suma un triunfo de sus 21 partidos europeos disputados en Inglaterra.

El Liverpool visita al Fenerbahçe en Turquía, donde su balance como visitante es complicado, ya que nunca ha triunfado allí en la Copa de Europa o ahora conocida como la Champions League y la temporada pasada perdió dos veces por 1-0 ante el Galatasaray.

La visita del Bayern a Madrid también puede ser decisiva para Harry Kane. El delantero busca alcanzar el récord de Cristiano Ronaldo de marcar en 11 partidos consecutivos de Champions. El portugués consiguió esa racha entre la final de 2017 y la temporada siguiente, con 17 goles. Harry Kane llega con anotaciones en diez encuentros seguidos del torneo y suma 13 tantos en esa secuencia. Ya jugó una final en el estadio del Atlético, con el Tottenham, en 2019, cayó 2-0 ante el Liverpool y no pudo marcar.

La fecha incluye la visita del Real Madrid al AEK Atenas y el partido entre Arsenal y Slavia de Praga. Estará en escena el Bodø/Glimt, que ha ganado todos sus partidos de Champions en casa durante el año y ha derrotado allí a rivales como Manchester City e Inter.

LOS JUEGOS DE LA J4

Galatasaray vs. VfB Stuttgart

Hora: 11:45

Estadio: Ali Sami Yen

Shakhtar Donetsk vs. Sporting Lisboa

Hora: 11:45

Estadio: Stamford Bridge

Feyenoord vs. Inter de Milán

Hora: 14:00

Estadio: Feyenoord

Bodø/Glimt vs. Olympique Sporting Club

Hora: 14:00

Estadio: Aspmyra

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich

Hora: 14:00

Estadio: Metropolitano

Villarreal vs. PSG

Hora: 14:00

Estadio: De la Cerámica

Barcelona vs. Aston Villa

Hora: 14:00

Estadio: Camp Nou

Manchester United vs. Roma

Hora: 14:00

Estadio: Old Trafford

LASK Linz vs. Slovan Bratislava

Hora: 14:00

Estadio: Raiffeisen

Mañana

Fenerbahçe vs. Liverpool

Hora: 11:45

Estadio: Chobani

AEK Atenas vs. Real Madrid

Hora: 11:45

Estadio: OPAP

Lens vs. Como 1907

Hora: 14:00

Estadio: Bollaert-Delelis

Borussia Dortmund vs. Real Betis

Hora: 14:00

Estadio: Signal Iduna

Leipzig vs. Manchester City

Hora: 14:00

Estadio: Red Bull

Porto vs. Napoli

Hora: 14:00

Estadio: Do Dragao

PSV Eindhoven vs. Club Brujas

Hora: 14:00

Estadio: Philips

Slavia Praga vs. Arsenal

Hora: 14:00

Estadio: Eden

Viking vs. Sabah

Hora: 14:00

Estadio: Viking