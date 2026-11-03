Lando Norris, el peor campeón defensor en la F1 desde 1992

El británico el fin de semana en México espera su auto.

El piloto de McLaren Lando Norris llegó al Gran Premio de México sin posibilidades de revalidar el título y lo confirmó después de que Kimi Antonelli de Mercedes se consagró como el nuevo mandamás de la F1. En Austin, tuvo una eliminación matemática, con cinco carreras aún por disputarse. El británico demostró a lo largo de la temporada que iba a tener una defensa muy floja para quedarse con su corona y ahora es señalado como el peor campeón defensor desde hace más de dos décadas.

Hay que remontarnos hasta 1992 para recordar el año en el que Ayrton Senna quedó sin opciones cuando aún restaban varias pistas por delante. Recordemos que en aquel momento no se corrían en 22 Grandes Premios.

Un día después de la carrera mexicana, la temporada ya tiene campeón: Andrea Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez y obtuvo los puntos necesarios para asegurar su primer campeonato mundial y convertirse en el más joven del mundo en lograrlo.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano Liga MX niega violación del América al reglamento en el caso de Ícaro y explica el motivo

El Dato: Mercedes todavía necesita puntos de ambos pilotos para asegurar el campeonato de constructores.

Para Antonelli, el podio fue suficiente. No necesitaba imponerse en México ni depender de una combinación complicada de resultados. Llegó con ventaja y sólo con terminar en la novena posición ya ganaba. A sus 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer italiano en conquistar el título desde Alberto Ascari, en 1953.

Antonelli, un joven de 20 años de edad, completó su ascenso hasta el campeonato, mientras Norris llegó a la carrera como el campeón saliente, ya sin opción de conservar la corona. Por su parte, George Russell, coequipero de Antonelli y Mercedes tampoco tuvo esperanzas y ahora tendrá que pelear con Lewis Hamilton y Max Verstappen, por el subcampeonato.

Lando Norris terminó quinto en México; dicha posición no cambió la clasificación decisiva, la eliminación había ocurrido una semana antes, en Austin, cuando la victoria de Antonelli se volvió inalcanzable en la diferencia de puntos y solamente algo estrepitoso acabaría quitándole el título de las manos.

Mientras Kimi celebraba un histórico campeonato mundial de F1, su compañero de Mercedes George Russell abandonó la pista sin decir una sola palabra.

El silencio del piloto británico terminó al día siguiente, cuando decidió hablar en sus cuentas de redes sociales.

“Ha sido la primera temporada en la que he tenido más días malos que buenos”, escribió George Russell.

El británico llegó a México con escasas esperanzas de ganar el campeonato. Partió segundo en la parrilla, detrás de Hamilton y tuvo una salida sólida. Sufrió problemas de motor y terminó sexto.

Russell se negó a asistir a una sesión de prensa programada y la FIA lo multó con poco más de 5 mil dólares.

“Esta temporada empezó exactamente como yo esperaba, pero muy rápido se desmoronó por la mala suerte y por actuaciones pobres”, manifestó Russell, quien inició la temporada como el piloto principal de Mercedes.