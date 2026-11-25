Cowboys recibe a Eagles para el juego de Día de Acción de Gracias.

La semana del Día de Acción de Gracias es la más esperada por los aficionados de la NFL, ya que pueden disfrutar de partidos de la liga durante cinco días de siete. Este año tendremos un juego divisional entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles que se enfrentarán en el AT&T Stadium.

El encuentro entre los Vaqueros y las Águilas será el segundo en disputarse en el día, ya que primero se enfrentarán los Detroit Lions y los Chicago Bears para abrir la jornada del Thanksgiving Day. Cabe recalcar que el equipo que gane el partido podrá disfrutar de una pieza de pavo en el campo.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Cowboys vs Eagles del Thanksgiving Day

Cowboys y Eagles se medirán en Día de Acción de Gracias en un juego divisional que promete ser electrizante. Philadelphia no viene bien en la temporada y Dallas permite muchos puntos en cada partidos, así que podríamos ver varias anotaciones y goles de campo durante los cuatro episodios.

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Fecha: jueves 26 de noviembre

Hora: 15:30 horas

Estadio: AT&T

Transmisión: Canal 5, FOX, ViX y FOX One

Big day for Birds everywhere pic.twitter.com/tp4kcXh82y — Philadelphia Eagles (@Eagles) November 26, 2026

Los Vaqueros de Dallas siempre juegan en Thanksgiving Day

Los Dallas Cowboys son uno de los equipos con más tiempo en la liga y desde 1966 el gerente general Tex Schramm propuso a la franquicia joven para disputar el compromiso que más audiencia tenía en ese entonces.

Los Vaqueros comenzaron a disputar el partido de los jueves en Día de Acción de Gracias cuando los demás equipos no querían disputar un juego en este día y tener semana corta para la siguiente fecha.

El primer juego se llevó a cabo el 24 de noviembre de 1966 cuando derrotaron 26-14 a los Cleveland Browns en el Cotton Bowl. En 1975 y 1977 le cedieron este partido a los St. Louis Cardinals, pero en 1978 volvieron al Día de Acción de Gracias.

DCO