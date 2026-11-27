Atlas y Toluca definen a uno de los semifinalistas del Apertura 2026.

El Estadio Jalisco recibirá un partido de cuartos de final entre el Atlas y Toluca, compromiso que promete estar lleno de emociones, ya que los rojinegros buscan el pase a las semifinales acompañados de su gente, aunque no será nada sencillo ante uno de los mejores equipo de la Liga MX.

Los Diablos Rojos quieren despedir a Antonio Mohamed como se debe y buscarán llevarse el pase a la antesala de la gran final para estar más cerca de otro título antes de que el Turco Mohamed se vaya del equipo. Los choriceros tienen una ventaja de 2-0 en el marcador global.

Porque a LO ATLAS es NUNCA RENDIRSE 💪🏻



Vamos en busca de otro capítulo heroico en nuestra historia 👊🏻. Nos vemos este sábado en NUESTRA CASA 🏟️



JUNTOS CONSTRUIMOS ESTE SUEÑO 🦊



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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Atlas vs Toluca de los cuartos de final

El Atlas quiere volver a ser el equipo del bicampeonato con la llegada de sus nuevos dueños, pero antes deben de pasar por encima del Toluca para pelear en otra semifinal del futbol mexicano.

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime

El Atlas lleva dos torneos de forma consecutiva disputando la Liguilla del futbol mexicano, el año pasado se quedó en los cuartos de final al ser eliminado a manos de Cruz Azul, este año los rojinegros buscan que las cosas sean distintas y quieren dejar en el camino al Toluca.

¡VÁMONOS! ✈️ Por el objetivo 🎯 pic.twitter.com/8tsHfN9mkP — Toluca FC (@TolucaFC) November 27, 2026

Atlas no llega a las semifinales de la Liga MX desde el Clausura 2022

El Atlas fue uno de los mejores equipos de la Liga MX entre 2021 y 2022 cuando ganaron un bicampeonato de la mano de Diego Cocca. En esa ocasión fue la última vez que los rojinegros lograron pelear por llegar a la final.

Aunque aún están construyendo el equipo, los Zorros buscan dar la sorpresa ante el Toluca y llevarse el boleto para las semifinales del Apertura 2026.

El equipo de Hernán Crespo necesita hacer un partido redondo en el Estadio Jalisco este fin de semana para seguir con vida en el torneo.

DCO