Al 97’, Pumas pierde el invicto y el liderato del Clausura 2022

Los Pumas soñaban con mantenerse como líderes e invictos en el Clausura 2022, pero André-Pierre Gignac apareció al minuto 97 y con un gol de penalti puso el marcador 2-1 a favor de los Tigres y con dicha pizarra le quitó la ilusión a los capitalinos.

Pumas llegaba a este encuentro en Ciudad Universitaria como el equipo a vencer, pues en sus dos primeras fechas goleó a sus rivales (Toluca 5-0 y Querétaro 3-1), mientras que los dirigidos por Miguel Herrera necesitaban empezar a sumar de a tres, ya que empataron ante Santos y perdieron contra el Puebla en su presentación en el Volcán de los Universitarios.

Al final del segundo tiempo Tigres demostró por qué es uno de los conjuntos más poderosos de la Liga MX y en pocos minutos hizo ver de qué está hecho y con goles de Nicolás López al 78’ y de Gignac al 97’, derrotaron a los Pedregal 2-1; por los auriazules anotó Jerónimo Rodríguez al 31’.

“Me dejan mal los últimos 20 minutos del segundo tiempo, nos refugiamos demasiado atrás. Ésa no era la idea. A nosotros no nos conviene, no aguantamos mucho el balón arriba y perdimos la pelota. De estas derrotas se aprende y con Xolos no nos puede pasar lo mismo”, dijo Andrés Lillini, entrenador de los Pumas.

. Gráfico: La Razón de México

La primera mitad arrancó con unos Pumas volcados al frente y haciendo todo lo posible para abrir el marcador, mientras que los Tigres lucían temerosos y con dudas al ataque, por los que de inmediato los locales se apoderaron de la redonda.

A pesar de que hay una gran diferencia en el valor de las plantillas, durante los 45 minutos iniciales, Pumas no mostró temor ante unos Tigres que no encontraban retener la pelota y así tener un buen rendimiento de juego.

Con el resultado Pumas se mantiene con seis puntos y resbaló a la tercera posición detrás de Cruz Azul y Atlas, primero y segundo, respectivamente.

Tigres, que sólo tenía un empate luego de dos encuentros, logró su primera victoria y ahora tiene cuatro unidades con las que se ubica en el undécimo peldaño.

El cuadro regiomontano generó el primer peligro en portería apenas a los dos minutos con un intento del uruguayo Nicolás López que fue desviado por el portero Alfredo Talavera.

. Gráfico: La Razón de México

Los universitarios respondieron a los 11’ con un intento del brasileño Diogo que fue contenido por el arquero argentino Nahuel Guzmán de los felinos del norte.

Pumas se puso al frente cuando el argentino Favio Álvarez mandó un buen pase para Rodríguez, quien entró al área y sacó un disparo que entró por el poste derecho del arco defendido por Guzmán.

“Ahí vamos, el equipo nunca baja los brazos y ganamos en una cancha muy difícil por el lugar, por el horario y en un partido tan parejo ésa era la diferencia, buscar un gol más. Justo premio para los muchachos. Físicamente estamos muy bien porque terminamos

mejor que el equipo que está acostumbrado a jugar aquí a esta altura”, comentó Miguel Herrera, estratega de los Tigres.

Antes del descanso, el cuadro local estuvo cerca de ampliar su ventaja con un remate de Arturo Ortiz que se estrelló en el poste a los 38.

El segundo tiempo tuvo menos llegadas a puerta y el visitante emparejó cuando Gignac conectó un remate de cabeza que pegó en el poste izquierdo y el rebote le quedó a modo al Diente López, quien convirtió con tiro por el centro del arco de Alfredo Talavera.

Cuando expiraba el partido, el debutante, Juan José Miguel cometió una falta dentro del área que fue revisada con el VAR por el árbitro Óscar Mejía, quien marcó un penal y Gignac concretó con un disparo rasante al poste derecho de Talavera, que se lanzó adecuadamente, pero no alcanzó a desviar.