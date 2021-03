Acusan a Blue Demon Jr. de amenaza de muerte

El luchador Blue Demon Jr. es uno de los más reconocidos en México y a nivel mundial, pero en esta ocasión su esposa lo denunció por amenaza de muerte, pues asegura que el gladiador le fue infiel y ella lo descubrió.

Mónica Carrillo presentó una denuncia en contra de Blue Demon Jr en la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar y resaltó que tras dar a conocer la verdad está recibiendo acoso y amenazas en su negocio.

"Para mí es una situación particularmente difícil porque está mi matrimonio con él por 20 años, está mi familia, están todas las personas cercanas a mí que han sido testigos de muchas cosas. Coincidentemente en el Día de la Mujer. Decidí hacerlo porque sé que yo valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie y menos por una persona que significa mucho", dijo Carrillo en el programa de televisión Chisme No Like.

Según, Blue Demon Jr. y Mónica Carrillo llevan separados al rededor de dos años y la mujer tiene miedo de que le pase algo a ella o a sus hijas.

"He sido abusada de muchas formas y estoy cansada de porque estoy atrás de una persona famosa y poderosa como él se nombra, me tengo que callar. Créeme que es una situación penosa pero lo hago porque tengo tres hijas también. Quizá están viviendo esto conmigo desde hace tres años, destacó.