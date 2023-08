Alejandra Martínez, karateca mexicana, denuncia violencia de entrenador y teme por amenazas a su vida (VIDEO)

En un valiente acto de coraje, Alejandra Martínez, reconocida karateka y miembro de la selección nacional mexicana, ha alzado la voz para denunciar públicamente los abusos físicos y emocionales que sufrió por parte de su entrenador y pareja, así como el supuesto encubrimiento de las autoridades deportivas de la Japan Karate Association (JKA).

Alejandra Martínez afirmó que sufrió violencia física y psicológica por parte de su entrenador, quien también era su pareja sentimental, además, reveló que fue obligada a firmar un documento de confidencialidad para evitar hacer una denuncia formal o mencionar su situación en redes sociales, y que ahora teme por su vida.

“Cuando recurrí para pedir ayuda al representante de la JKA, el profesor Juan Manuel Mondragón, lo que él hizo fue encubrirlo. Me sentaron con un abogado analista para firmar un documento en el cual yo no podía proceder legalmente. En caso de no hacerlo, iba a hacer expulsada de la JKA junto a mi pareja, esta persona encubrió a mi agresor y aunado a esto, su esposa llamó a cada uno de los representantes de los estados hablando mal de mí”, refirió la karateca.

Alejandra Martínez guardó audios como evidencia contra su agresor, pues sabía que lo delicado del tema pondría su testimonio en entredicho, pues en su video incluyó que intentaron difamarla llamándola ladrona y hasta de querer atentar con la vida de una persona.

“Un día le dije que lo iba a grabar y esa es la razón por la cual tengo los audios. A veces es suerte, pero tal vez las personas no me creerían. Hoy no hago una denuncia pública porque temo por mi vida. Empecé con un proceso legal, el cual ya se aprobó la orden de restricción contra Eric Martínez por violencia física, violencia psicoemocional, violencia económica y patrimonial.”, refirió la atleta.

La JKA se deslindó del caso

Alejandra Martínez refirió que decidió hacer público su caso debido a que no considera justo que el entrenador Eric Martínez y el representante de la JKA, Juan Manuel Mondragón sigan al frente de la organización.

“No es justo que esta persona siga dando clases de Karate y este disque representante, porque así se hace llamar, encubra a personas misóginas como él, ya que cuando mi mamá lo enfrentó, él dijo que era un lío de faldas”, confesó la atleta.

La Japan Karate Association se deslindó completamente del caso, argumentando que era para “salvaguardar los derechos de las dos personas involucradas”, además de justificar la decisión como consenso de los directivos de JKA WF México.

“Está circulando en algunos medios y redes sociales información relativa a un problema de carácter personal que existe entre dos instructores que pertenecen a la Japan Karate Asociación, por razones que solamente compete a ellos y que tendrá que ser dimitido antes las autoridades correspondientes.”, dice el comunicado.

La JKA se deslinda del caso de Alejandra Martínez Foto: Especial

