América | Brian Rodríguez niega tajantemente acusaciones en su contra

El futbolista uruguayo Brian Rodríguez, bicampeón de Liga MX con el América, sacó un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que señalan que incurrió en “violación agravada” y “aprovechamiento de confianza”

En una de sus instastories, el Rayo aseguró de manera tajante que dichos hechos son falsos y dio a conocer que su abogado está trabajando para esclarecer dicho asunto.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos. Atentamente, Brian Rodríguez”, fue el mensaje que compartió el jugador del América.

El pasado domingo 26 de mayo, el atacante charrúa consiguió el bicampeonato con el América luego de que las Águilas se impusieron 1-0 a Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024. En diciembre del 2023, el sudamericano ganó su primera liga con los de Coapa, que en la final del Apertura derrotaron a los Tigres de la UANL.

Brian Rodríguez forma parte de las filas del equipo de Coapa desde agosto del 2022, cuando llegó al cuadro capitalino procedente del LAFC, donde fue compañero del mexicano Carlos Vela.

Brian Rodríguez niega tajantemente acusaciones en su contra Foto: Captura de pantalla

América se despediría de una de sus figuras

Todo parece indicar que la estadía de Julián Quiñones en el América llegaría a su fin luego de dos temporadas y un bicampeonato de Liga MX, ya que reportes de medios nacionales señalan que el delantero mexicano dejaría a las Águilas, que recibirían entre 12 y 15 millones de dólares por el fichaje.

Quiñones fue clave en los dos títulos de los azulcremas, el más reciente ante Cruz Azul en la final del Torneo Clausura 2024 y tras el cotejo el ariete de la Selección Mexicana dio declaraciones que dan a entender que su tiempo en Coapa se terminó, aunque por el momento no hay nada oficial.

"Me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas. Cumplí individualmente, en lo colectivo y le dejó algo a esta institución. Algo que se va a recordar para para toda la vida", dijo Quiñones en la cancha del Estadio Azteca instantes después de ser bicampeón de liga.

Quiñones abrió la puerta a dejar al América y Santiago Baños, director deportivo de las Águilas, ya abrió el panorama y señaló que la oferta por el delantero sí existe, además que las negociaciones están muy adelantadas, pero no puede darse por cerrada hasta que no exista una firma en un contrato.

aar