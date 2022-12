América: ¡Confirmado! Las Águilas ya tienen a su nuevo portero, tras la salida de Ochoa y es un bombazo en la Liga MX

La salida de Guillermo Ochoa tuvo pronto a su reemplazo, pues el América ya tiene pláticas muy avanzadas con Luis Malagón, portero del Necaxa y así lo reconoció el entrenador de los Rayos, Andrés Lillini.

Al término del partido contra Pumas en la pretemporada, Andrés Lillini reconoció que no convocó al portero por que ya tiene pláticas muy avanzadas con el América y la directiva del Necaxa le dijo que no lo arriesgaran.

"En cuanto a Malagón no lo llevé a la banca porque la directiva me dijo que está en la negociación con América y que está avanzado y la idea era no arriesgarlo", comentó el estratega.

A pesar de que la llegada de Malagón al América es prácticamente un hecho, el conjunto de Aguascalientes todavía no busca su reemplazo, pero la idea es que sea un guardameta mexicano.

"El presidente me dijo que una vez terminado lo de Malagón, vamos a buscar un portero nacional, no extranjero. Los chicos de básicas son muy chicos, de 17 años, pero vamos, con la directiva, a hacer el esfuerzo en el mercado nacional", añadió.

Lillini regresó a CU para enfrentar a Pumas

Han pasado unos meses en los que Andrés Lillini dejó de ser entrenador de los Pumas para llegar al Necaxa, pues ya no entraba en planes de la directiva de los universitarios.

Tras el encuentro en el que los Pumas y el Necaxa empataron 0-0, Lillini reconoció que fue bonito regresar a su ex casa, pero como profesional buscaba derrotar a los del Pedregal.

"El sentimiento es de haberme encontrado con lo que uno tanto le dio que es Pumas: gente, directiva y jugadores, entonces mi sentimiento es de agradecimiento y que los quiero mucho. Después, queríamos ganar el partido, me debo a Necaxa y cuando empatamos, el análisis es amargo porque queríamos ganar el partido y estuvimos cerca los dos equipos", reconoció.

