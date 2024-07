¿América Femenil es un equipo perdedor? La polémica frase de Andrea Pereira que hiere a la afición

La afición del América Femenil estalló en redes sociales contra la futbolista española Andrea Pereira por unas polémicas declaraciones que dio a su llegada a las filas del Pachuca.

"Vengo de perder mucho y por eso quería quedarme en México. Quiero ganar y creo estoy donde puedo conseguirlo", fue la cita que generó molestia entre los seguidores de las Águilas, los cuales tenían en la categoría de ídolo a la defensa originaria de Barcelona.

Varios seguidores del América Femenil reaccionaron con asombro y enojo ante los dichos de Andrea Pereira, quien formó parte de la plantilla de las azulcremas del Apertura 2022 al Clausura 2024.

🎙️| Mentalidad ganadora y ayudar a encontrar una mejor versión. Así lo expresó Andrea Pereira en entrevista y aquí un adelanto.👇🏼#VamosLasTuzas🤍💙 pic.twitter.com/krR2QTHOGW — Club Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) July 17, 2024

"La que se va porque ha perdido a ganar a un equipo que nunca ha ganado", "Me lastima. Me duele. Me hace daño. Y además nos dijo perdedores" y "Que alguien le avisé a qué equipo llegó. Uno que en su vida ha ganado nada. Jajaja jajajaja" fueron algunos de los comentarios de los fans de las Águilas.

"Vamos a ayudar a mis compañeras, a hacerlas mejores. Eso es lo que me ha pedido el entrenador, a ayudar, ese liderazgo a ordenar un poco dentro del campo", ahondó Andrea 'La Reina' Pereira en torno a su llegada a las filas de las Tuzas.

¿Cuántos títulos ganó Andrea Pereira con el América?

Andrea Pereira jugó cuatro campañas con el América en la Liga MX Femenil, siendo la primera de ellas la del Apertura 2022. Llegó procedente del Barcelona de su país, equipo en el que estuvo cuatro temporadas.

Durante su etapa como jugadora del equipo de Coapa, disputó 80 partidos de carácter oficial, incluyendo Liguilla. Marcó 22 goles y su torneo más productivo fue el Apertura 2023 con 12 anotaciones.

Andrea Pereira jugó tres finales de Liga MX Femenil en los cuatro torneos en los que formó parte de las Águilas, con las que se coronó en el Clausura 2023, pues en el Apertura 2022 y el Apertura 2023 las capitalinas culminaron subcampeonas.

Otra final que la española jugó con las de Coapa fue la del Campeón de Campeonas 2022-2023, en la que las capitalinas sucumbieron a manos de Tigres.

¿Cuántas veces ganó Pachuca la Liga MX Femenil?

El Pachuca ha sido un equipo importante desde la creación de la Liga MX Femenil en el 2017. Sin embargo, las hidalguenses no han levantado el trofeo de campeonas.

Las Tuzas cayeron frente a las Chivas en la final del Apertura 2017, el primer torneo del balompié femenil en México. En el Clausura 2022, el Guadalajara volvió a ser el verdugo de las de la Bella Airosa, que en el desenlace del Clausura 2023 perdieron ante el América en su tercera y más reciente serie por el título.

El único trofeo que el Pachuca Femenil presume en sus vitrinas es el de la Copa de la Liga MX Femenil 2017, después de golear 9-1 en la final a Tijuana.

EVG