América | Julián Quiñones le dejaría a las Águilas un dineral por su inminente salida

Todo parece indicar que la estadía de Julián Quiñones en el América llegaría a su fin luego de dos temporadas y un bicampeonato de Liga MX, ya que reportes de medios nacionales señalan que el delantero mexicano dejaría a las Águilas, que recibirían entre 12 y 15 millones de dólares por el fichaje.

Quiñones fue clave en los dos títulos de los azulcremas, el más reciente ante Cruz Azul en la final del Torneo Clausura 2024 y tras el cotejo el ariete de la Selección Mexicana dio declaraciones que dan a entender que su tiempo en Coapa se terminó, aunque por el momento no hay nada oficial.

"Me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas. Cumplí individualmente, en lo colectivo y le dejó algo a esta institución. Algo que se va a recordar para para toda la vida", dijo Quiñones en la cancha del Estadio Azteca instantes después de ser bicampeón de liga.

Quiñones abrió la puerta a dejar al América y Santiago Baños, director deportivo de las Águilas, ya abrió el panorama y señaló que la oferta por el delantero sí existe, además que las negociaciones están muy adelantadas, pero no puede darse por cerrada hasta que no exista una firma en un contrato.

Julián Quiñones celebra el título del Clausura 2024 de la Liga MX, su sexto título de liga en el futbol mexicano Foto: Mexsport

“Están avanzadas las negociaciones, todavía no está nada cerrado y hasta que no esté firmado pues no se puede dar por un hecho, pero hay una oferta importante por el jugador y el jugador tiene una oferta muy llamativa en lo económico. Ahí vamos”, dijo para Claro Sports.

¿A qué equipo se iría Julián Quiñones?

Julián Quiñones se iría del América como flamante bicampeón y su nuevo equipo estaría en el futbol de Arabia Saudita, ya que la oferta se dice es el Al-Qadisiya, equipo que buscaría tener un equipo para competir en la liga que domina el equipo de Cristiano Ronaldo y Neymar.

El Al-Qadisiya ya hizo una oferta formal al América por los servicios del seleccionado nacional mexicano y la decisión sobre su futuro se tomaría pronto, pues la directiva de las Águilas solo esperaba el final del Clausura 2024 para tomar una decisión.

Julián Quiñones tendría el deseo de salir del club capitalino, pues la oferta de Arabia Saudita en términos económicos es tentadora. El seleccionado por Jaime Lozano a la Copa América 2024 dejaría al América por la puerta grande tras ganar dos títulos de la Liga MX consecutivos.

