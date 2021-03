AMÉRICA: Miguel Herrera lanza despiadada crítica a una de las máximas figuras del club

El América dejó ir a Miguel Herrera al terminar el Guard1anes 2020 de la Liga MX, tras unos incidentes extracancha, además de la poca idea de juego que se le veía a las Águilas cuando jugaban.

Sin embargo, pese a yo no continuar en el equipo, Miguel Herrera todavía opina sobre la actualidad del equipo, que actualmente dirige Santiago Solari.

te puede interesar AMÉRICA: Afición de las Águilas pide en redes que se vaya uno de sus emblemas

Entre las críticas que lanzó el exseleccionador nacional, estuvieron contra Giovani Dos Santos y sus constantes lesiones que le impedían regresar a su mejor nivel.

"El kinesiólogo me decía: 'está para jugar 60 minutos'. Al 57 empezaba a pensar en su cambio y al 61 salía. Así me lo llevé 3 partidos y al cuarto partido me dijeron: 'Gio trae una molestia'. ¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices...", dijo Herrera.

Lesiones, un martirio para Gio en el América

El atacante mexicano Giovani Dos Santos no ha convencido ni a aficionados ni a la directiva azulcrema, por las lesiones que lo alejan muchas veces de las canchas.

Ante esto, los rumores sobre su salida del equipo no descansan y de acuerdo con reportes de medios nacionales, el equipo ya analiza no renovarlo.

rmp