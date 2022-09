AMÉRICA y una predicción que cambiará el rumbo de su historia

El América ha tenido un gran desempeño en el Torneo Apertura 2022, por lo que es uno de los equipos considerados favoritos para conquistar el título de la Liga MX.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, el Brujo Mayor lanzó su predicción de cómo le irá a las Águilas, a las que les basta una victoria sobre el Puebla en la Jornada 17 para acabar líderes en la clasificación.

"El América llegará al último partido, a la Final, pero no será el Campeón", aseguró el Brujo Mayor, de acuerdo con información de ESPN.

Sin embargo, afirmó que los azulcremas tendrán un buen desempeño en la Liguilla del Apertura 2022, pues mencionó que los dirigidos por Fernando Ortiz llegarán hasta la final, la cual perderán.

¿Alguien cree en la magia? 🤔🤔



Según el Brujo Mayor, el futuro de las Águilas no es nada bueno 👀 https://t.co/hveyYCOsO5 — Águilas Monumental (@AguilasMonu) September 28, 2022

"El América seguirá en el primer lugar; no será el campeón, pero va a llegar a la final y ahí es donde pierde y no queda campeón, queda subcampeón; esto será hasta el último, porque ahorita va muy bien y va a seguir muy bien", comentó el Brujo Mayor, aunque no reveló cuál sería el verdugo de los capitalinos en la última instancia de la Liga MX.

"Mozumbito" Martínez sigue con burlas hacia Chivas

Román "Mozumbito" Martínez, canterano del América, fue muy criticado en las redes sociales luego de un gesto que fue considerado como burla durante el amistoso ante Chivas el pasado domingo, choque que los azulcremas ganaron 3-1.

Con el marcador 2-1 a favor de las Águilas, ya en el segundo tiempo del cotejo efectuado en Atlanta, Georgia, el Mozumbito puso los dos pies sobre el balón ante la marca de Alan Mozo, hecho que generó que Hiram Mier pateara al jugador de los capitalinos.

Ante las múltiples críticas que recibió el canterano del América por dicha situación, un aficionado salió en su defensa al recordar que el futbolista ha sido víctima de burlas y chistes por su físico.

"Alegría, hermano, eso es el futbol. Te mando un abrazo", fue la respuesta del "Mozumbito" para el aficionado que lo defendió de las críticas en redes sociales.

EVG