América prepara la limpia más grande, hasta las estrellas se van después del fracaso contra Chivas

La eliminación en semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX a manos de las Chivas sigue causando estragos en el América, pues hasta las estrellas del equipo están en riesgo de salir del club y nadie tiene asegurada su permanencia.

El fracaso del cuadro al mando de Fernando Ortiz generó que se venga una gran sacudida en las Águilas, que de acuerdo con diversos reportes ya tiene una lista de jugadores que se irán de manera definitiva y otros por los que escucharán ofertas.

De acuerdo con medios nacionales algunos de los elementos que ya no figurarán en el América la siguiente campaña son Roger Martínez, Luis Fuentes y Jürgen Damm, quien ya tiene equipo y jugará con el Atlético de San Luis.

Roger Martinez conduce el balón en un duelo del América en la Liga MX. Foto: AP

Martínez nunca dio el salto de calidad que se esperaba y poco a poco se convirtió en la segunda opción en el ataque de Coapa, el delantero colombiano es libre de negociar con otro club, ya que quedó libre.

Al lateral Fuentes no le renovarán el contrato y con 36 años de edad luce complicado que pueda conseguir otro equipo, aunque no es descabellado. Otro que no seguirá con las Águilas es el portero Óscar Jiménez, quien quedará en libertad tras dejar escapar la titularidad ante Luis Malagón.

Entre las posibles altas del América para la siguiente temporada se encuentran la llegada de Julián Quiñones, delantero del Atlas que es uno de los atacantes más peligrosos y efectivos de la Liga MX, quien incluso se habla podría naturalizarse y jugar con la Selección Mexicana,

Aunque aún no se hace oficial el arribo del colombiano al conjunto de Coapa, Quiñones ya era buscado por los Millonetas desde hace varios torneos y por fin lograron hacerse de sus servicios y así tener una dupla de miedo a lado de Henry Martín, así lo hizo saber Ashley González, reportera de TV Azteca.

Jürgen Damm llegó a las filas del América como refuerzo para el Apertura 2022. Foto: Mexsport

Crack del América se va de vacaciones tras humillación ante Chivas

Luego de ser humillados por Chivas en semifinales de la Liga MX algunos jugadores del América ya se fueron de vacaciones, entre ellos uno de los más regulares durante del torneo, pero que empieza a caer de la gracia de los aficionados azulcremas.

Israel Reyes llegó esta campaña a las Águilas procedente del Puebla y aunque es un defensor sólido en la semifinal de vuelta ante el Rebaño no tuvo un buen partido, siendo uno de los más señalado por los hinchas de Coapa. Al central parece que poco le preocupa la eliminación, pues ya se fue de vacaciones.

Reyes es novio de la jugadora Nailea Vidrio, quien en redes sociales compartió una foto juntos en un avión y más adelante subió otra foto en donde se ve que fueron de vacaciones a Cancún, por lo que los aficionados comenzaron a atacar al jugador del América.

Israel Reyes se va de vacaciones tras la humillación del América ante Chivas Foto: Captura de pantalla

"Jaja en el primer gol de Chivas no tiene madre como se llevan a Israel Reyes, lo curioso es que casi nadie ha hablado de eso. Desde ayer ya está a toda madre de vacaciones con la puto** esa", escribió un fan en redes sociales.

Nailea Vidrio es exjugadora del Pachuca y del Cruz Azul y desde que se hizo pública su relación con Israel Reyes a los fans del América no les gusto nada, incluso llegaron al punto de amenazarla de tras la eliminación del Clausura 2023 a manos de las Chivas.

