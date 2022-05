​AMÉRICA: Santiago Baños pone fin a los rumores y habla del regreso de Diego Lainez

Diego Lainez no tiene mucha actividad con el Betis de LaLiga y el presidente deportivo del América, Santiago Baños, estuvo en España por lo que intensificó el rumor de su posible regreso a las Águilas.

Santiago Baños realizó un viaje al viejo continente en los últimos días y medios reportan que sería para intentar que Diego recalara en el América, sin embargo, al ser cuestionado el directivo azulcrema fue cuidado con sus palabras.

"Fui de vacaciones, no seas chismoso. Lo de Diego no es tan sencillo, obviamente qué equipo no quisiera contar con él, es un jugador mexicano con marcas especiales, ganó una final, pero no es sencillo..." comenzó.

"Betis pagó una cantidad importante por él y también está buscando la mejor opción para Diego. Hoy estamos enfocados en el tema de la Liguilla y posteriormente veremos qué sucede, pero no es un tema sencillo", aseguró para Marca Claro.

Fans del Betis se hartan de Diego Lainez y piden su venta

Diego Lainez, mediocampista mexicano, está teniendo una terrible temporada 2021-22 con el Real Betis. El exjugador del América no ha tenido minutos para mostrarse en el viejo continente y en los pocos minutos que ha disputado las cosas no le han salido, llegando a tal punto que los fans verderones piden su salida definitiva de la institución.

En lo que va del año Diego sólo ha jugado 85 minutos y este 2 de mayo regresó a la actividad con el conjunto bético, viendo actividad por 30 minutos en el empate 0-0 ante el Getafe; Lainez no participaba más de media hora de partido desde el 2 de enero.

Ni la obtención de la Copa del Rey de la institución ante el Valencia calmó un poco el enojó de los aficionados del Real Betis Balompié, que entre los mensajes escribieron: "...Un cambio ha sido Lainez, que no aporta absolutamente nada".

