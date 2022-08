AMÉRICA | VIDEO: Silverio le da con todo a las Águilas y admite que son "lo más detestable"

Su majestad imperial Silverio, DJ de las cavernas, no se guardó nada al momento de hablar del América, equipo igual de polémico que el propio músico, pues comentó que las Águilas son de "lo más detestable" entre otras declaraciones poco amigables.

"Realmente me acerqué al América porque me parece lo más detestable que hay en la Ciudad de México. Irle al América habla muy mal de cualquier persona", comentó Silverio en charla con Carlos Lang, para su podcast Café con Mezcal.

Aunque eso sí, el músico mexicano aclaró que hay algo que le llamó la atención del América, equipo el que se dice 'lo amas o lo odias': "Me encantó el 'ódiame más', muchas cosas que tienen a favor, pero de ser un asiduo de la cancha, ni de casualidad. Fue más por los slogans que plantean que por las personas que le pegan a un balón dentro del campo", sentenció.

¿Quién es Silverio, músico que odia al América?

Silverio es un músico mexicano originario de Chilpancingo, Guerrero, pero que cobró relevancia en la escena de la Ciudad de México. Su arte se describe, en palabras del propio showman, como música de las cavernas.

Lo que quiere decir música de las cavernas es que es tosca, bruta y que está pensada en hacer de la pista de disco un infierno, de acuerdo con un video en el que Silverio explica lo qué es su música. El metraje forma parte de la serie de videos de Ray-Ban llamada The Order of Never Hide.

