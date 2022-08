AMÉRICA presenta a Brian Rodríguez y el uruguayo hace una declaración que no gustará a los aficionados

El uruguayo Brian Rodríguez fue presentado ayer como nuevo jugador del América para afrontar lo que resta del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y el exLAFC de la MLS lanzó unas declaraciones que puede que no gusten del todo a la afición de las Águilas.

Brian Rodríguez, en conferencia de prensa, aseguró que estar en el América "no lo veo como el reto más grande de mi vida", aunque sí mencionó que llega a un club grande y dará lo mejor de él en cada oportunidad que se le presente.

"No sé si sea el mayor, pero sí se donde estoy. Es un gran equipo y daré todo de mí cuando me toque, las oportunidades que tenga, pero lo veo como un gran objetivo. No lo veo como el reto más grande de mi vida, tengo 22 años, vengo a crecer acá, a aprender muchísimo y darle lo mejor de mí", respondió el jugador al ser cuestionado sobre si jugar en el América es el reto más grande su carrera.

¿Cuándo debuta Brian Rodríguez con el América?

Brian Rodríguez utilizará el dorsal número 7 con el América y podría tener sus primeros minutos en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en el duelo que las Águilas tendrán ante Tigres.

Cremas y felinos chocan en el marco de la Jornada 12, sin embargo, para que el charrúa pueda jugar deberá ser inscrito a tiempo con los de Coapa, pero si esto no sucede, su debut tendrá que esperar hasta el juego ante Atlético de San Luis.

aar