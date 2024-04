Ana Campa acepta ayuda del León, pero lamenta que la misma llegue tras sus quejas públicas

Ana Campa, la futbolista del León en la Liga MX Femenil que denunció en sus redes sociales la falta de apoyo del equipo guanajuatense debido a un accidente en un entrenamiento que afectó su vista, producto de un balozano; motivo por el cual no podrá volver a jugar, informó que personal del club ya se puso en contacto con ella y se comprometió a apoyarla.

"Lamentablemente mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas anteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta con especialistas y terapias en México y Estados Unidos", señaló al respecto Ana Campa, quien llegó el año pasado a La Fiera procedente de Pumas.

Las quejas de la jugadora generaron mucho ruido en las redes sociales, lo que derivó en que el León se comprometió a brindarle la atención necesaria.

Les comparto un resumen de lo que a sucedido después de dar a conocer mi accidente.

— 🌞Ana Campa 🌙 (@ana_campa30) April 25, 2024

Ante ello, la futbolista de 25 años de edad informó mediante un video que el club se comunicó con ella para hacerle saber que la quieren llevar con un segundo especialista a la capital mexicana para tener una segunda opinión. Aunque agradeció esta muestra de apoyo de los Esmeraldas, lamentó que la misma se diera por el ruido que generó el tema en redes sociales.

"Personal del club se acercó para decirme que tengo cita en el IMSS mañana y que también me quieren llevar con un especialista en la Ciudad de México para recibir una segunda opinión. Estoy agradecida porque se acercaron conmigo para apoyarme con esto, pero estoy muy molesta y muy triste porque tiene que llegar a este punto para recibir la atención adecuada", dijo al respecto Ana Campa.

¿Quién es Ana Campa?

Ana Sislini Campa Ávalos nació el 31 de octubre de 1988 en California, Estados Unidos, aunque también tiene la nacionalidad mexicana.

La defensa debutó en la Liga MX Femenil el 27 de septiembre del 2021 con los Pumas de la UNAM en un partido en contra de las Bravas de Ciudad Juárez.

En aquel partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, Ana Campa solamente estuvo tres minutos en el terreno de juego. Las de la UNAM salieron con los brazos en alto en dicho cotejo al imponerse 3-0.

Desde su llegada a las filas del León el año pasado, la jugadora de 25 años únicamente registra tres minutos con las de Guanajuato, mismos que fueron en la goleada de 7-0 sufrida a manos de Rayadas en la Fecha 2 del Apertura 2023.

¿Qué dijo el León acerca del caso de Ana Campa?

Luego de un primer comunicado que compartió Ana Campa, el León respondió con otro para abordar la delicada situación de la jugadora en seis puntos esenciales para aclarar el panorama:

Primeramente, la escuadra guanajuatense hizo énfasis en que Campa ha recibido atención médica con un seguimiento meticuloso en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contando además con el acompañamiento de personal del equipo durante todo el proceso.

El León se comprometió a cumplir con todas sus obligaciones con la futbolista hasta que se tenga en mano el dictamen oficial emitido por el IMSS, demostrando así su preocupación y responsabilidad en el cuidado de la salud y bienestar de sus integrantes.

