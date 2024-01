Ana Guevara asegura sentir “dolor” por no poder apoyar a los atletas mexicanos como se lo merecen

Este año es especial, pues en París se vivirán los Juegos Olímpicos, y de cara a la magna justa parece que los problemas en el deporte mexicano seguirán, pues Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, reiteró que no habrá becas para algunos atletas, aunque le duela en el alma.

Los deportes acuáticos seguirán sin tener las becas debido al Comité Estabilizador que se encuentra en este momento, luego que World Aquatics, la Federación Internacional que rige esta disciplina, desconociera a México.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

"Es un tema legal, no es un tema que nosotros no querremos dar dinero. A mi me duele en el corazón no poderles dar lo que les corresponde por beca y los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar, pero si nosotros otorgamos ese dinero, el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscalizadora nos va a cobrar”, dijo.

De la misma manera comentó que tiene que buscar una posible reunión con la presidente del Comité Olímpico, María José Alcalá, para poder llegar a un acuerdo y que el COM "se ponga del lado de los deportistas, porque al final el objetivo de lo que están haciendo es representar a México”.

“Se lo dije en persona, pero el factor ahí sigue siendo el mismo, hay intereses terciarios detrás de esa federación (FMN), hay intereses económicos y mientras no se tomen cartas en el asunto, van a seguir igual y lamentablemente se va a ver lastimado el gremio, pero no por nosotros es porque la federación internacional tampoco tiene esa voluntad”, agregó.

En otro tema, la exvelocista comentó que el presupuesto para París 2024 es de 450 millones de pesos, siendo esta la cantidad que se tiene prevista, aunque aclaró que siempre "va a la baja en función de los que terminan clasificando y en función de lo que va a pedir el presupuesto del Comité Olímpico.

"El recurso está garantizado, lo único que tenemos que hacer eficiente aquí es la aplicación, y lo más eficiente posible, no tenemos mucho tiempo, y por eso la premura y la insistencia también para con las federaciones de que lo hagamos lo más armonioso posible, que no se ganen las prisas, y sobre todo, repito, porque estamos en cierre sexenio”, argumentó.

aar