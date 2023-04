Andrey Rublev se corona en Masters de Montecarlo

Associated Press

El tenista ruso Andrey Rublev revirtió un 4-1 adverso en el último set para derrotar a Holger Rune por 5-7, 6-2, 7-5 en la final del Masters de Montecarlo para atrapar su primer título en una cita de la serie Masters.

El quinto cabeza de serie sentenció la victoria con su segunda bola de partido, disparando un ace. Se quedó parado pendiente a que se confirmara que la pelota fue buena y luego se tiró de espaldas para celebrar el momento. Rune, sexto preclasificado, saltó sobre la red para felicitarle.

“No sé qué decir. Perdiendo 4-1, 0-30, salvando puntos de quiebre. De alguna manera logré hacerlo”, señaló el ruso de 25 años. “Tenía la sensación de que iba a tener una oportunidad más”.

Rune dejó escapar una gran oportunidad de conquistar un segundo título de Masters luego que viniera de atrás para derrotar a Novak Djokovic en el Masters de París en noviembre pasado.

“Tenía el tercer set controlado... no supe cerrarlo”, dijo Rune. “Tengo que analizar lo que he hecho mal, lo que puedo mejorar y seguir adelante, ya que se viene el torneo más importante de la temporada de arcilla y ése es el Abierto de Francia”.

El público le abucheó cuando mandó afuera las pelotas y Rune les pidió sarcásticamente que le alentasen a hacerlo.

Pero Rune cometió una doble falta para darle a su rival la oportunidad de sacar el triunfo y Rublev no titubeó para festejar el título 14 de su carrera.

Rublev había perdido sus dos previas finales en Masters (en Montecarlo y Cincinnati en 2021) pese a lo cual se mantuvo enfocado.

“Recuerdo que en las finales previas no estaba listo mentalmente y, cuando iba perdiendo, me ponía a pensar que no tenía oportunidad de ganar. Completamente bajé los brazos”, dijo Rublev.