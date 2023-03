Antonio Conte manda mensaje a los Spurs después de su despido

Por: Martell Nucamendi

Después de 76 partidos al frente del equipo del Tottenham, Antonio Conte fue destituido como su entrenador. El equipo “agradeció su contribución” y designó a Cristian Stellini como técnico interino.

El despido de Antonio Conte tuvo dos vertientes, además de que los resultados no eran los óptimos para la institución. La primera arista fue la de Julian Nagelsmann como técnico disponible, pues el club inglés tuvo interés antes de que fichara con el Bayern; la segunda fue por mala relación en el vestuario y se rumora que también con la directiva.

Después del empate con el Southampton (3-3), Conte arremetió contra sus jugadores y hasta con la historia del club:

"Hemos demostrado que no somos un equipo. Veo once jugadores egoístas. El club nos paga mucho dinero pero no queremos asumir la presión. La historia del Tottenham es esta. El dueño lleva 20 años y no ha ganado nada. No veo futbolistas que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón". declaró en la conferencia de prensa.

Posterior a estas situaciones, el exjugador de la Juventus escribió un mensaje de despedida en su cuenta de instagram, dedicado especialmente a los aficionados de los Spurs.

"El futbol es pasión. Me gustaría agradecer profundamente a todos los Spurs que apreciaron y compartieron mi pasión y mi forma intensa de vivir el fútbol como entrenador".

Para Conte todas las bolsas de los clubes le quedan chicas

En 2014 cuando Conte era técnico de la Juventus también externó su opinión sobre la inversión hacia el equipo diciendo: “No se puede comer en un restaurante de 100 euros con sólo 10 euros en la bolsa. ¿O sí?”, palabras que sentenciaron su salida.

Para 2019, otra vez se refirió a los fichajes, pero ahora de su nuevo equipo de la Serie A, el Inter de Milán. “Tenemos un equipo limitado en cantidad y calidad. ¿A quién debo convocar? ¿Barella que llegó de Cagliari o Stefano Sensi de Sassuolo? No han ganado nada como jugadores.” Terminando esa temporada en cuarto lugar de la competencia, clasificando a la Champions League.

