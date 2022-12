Argentina quiere demostrar poderío.

Porque se repuso de un golpe impensado ante Arabai Saudita y tras demostrar su poderío ante México y Polonia, Argentina vuelve a ser favorita al título.

Argentina volvió al punto de partida justo en la antesala de los octavos de final del mundial. Había llegado como uno de los máximos favoritos, pero el traspié en el debut ante Arabia Saudita que puso fin a un invicto de 36 partidos; minimizó sus antecedentes.

En un momento límite, el técnico Lionel Scaloni hizo cirugía mayor con algunos titulares que habían ganado la Copa América en 2021 y el equipo reaccionó con sendas victorias 2-0 sobre México y Polonia para quedar primero de su zona. Evitó así al vigente campeón Francia y chocará con Australia, en un cuadro que en teoría se le presenta bastante favorable para llegar a la final el 18 de diciembre.

“Si el rival es inferior, hay que verlo. Es un buen equipo. Esto es futbol, son 11 contra 11. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. El planteamiento será similar, con algunos matices, ellos tienen buenos jugadores, pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos”, dijo Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

La mano del entrenador para acertar en el cambio de piezas fue vital. Scaloni no creé en un viejo dogma del futbol: equipo que gana no se toca. Si un futbolista no cumplió con las expectativas o el próximo rival exige otros intérpretes, el técnico cambiará el once, con una sola excepción: Messi.

Scaloni cambió cinco jugadores ante México respecto al equipo que había perdido en el debut. Y modificó a cuatro para enfrentar a los polacos.

“A mí no me sorprende lo de Australia. Es una buena selección, hizo una buena eliminatoria, se quedó en la puerta de clasificar directamente, lo hizo en el repechaje. Tiene tradición en los mundiales y eso la hace difícil. No nos podemos confiar absolutamente de nada. Hay que jugar y ver cómo va”, ratificó

el técnico argentino.

En Qatar, los socceroos lograron por primera vez en la historia encadenar dos triunfos en el mismo torneo y repitieron la hazaña de Alemania 2006 cuando quedaron entre los 16 mejores.

“El pasado está ahí, pero mañana (hoy) será un partido distinto, eliminatorio. Respetamos muchísimo a Argentina, (pero) seremos once contra once. Va a ser una batalla y vamos a dar lo mejor de nosotros para ganar”, afirmó Graham Arnold entrenador de Australia.

El volante Rodrigo De Paul declaró que Argentina supo capitalizar a su favor la derrota en el primer partido.

“Nos encontramos en una situación en la que no estábamos acostumbrados, hace mucho tiempo no perdíamos. Ahí se ve el carácter, qué tipo de grupo somos...Comenzar como lo hicimos y terminar primeros, y ver la reacción del grupo, viéndolo hoy creo fue positivo”, sostuvo el jugador del Atlético.

Sobre Australia, De Paul analizó que “es un equipo muy rápido, tiene centrales altos que no tenemos que hacer falta cerca del área. Con extremos sumamente rápidos, es la carta que tienen ellos saliendo de contra. Tenemos que estar muy atentos en esa parte del campo para no quedar mal parados”.