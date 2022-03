Por ataques a Ucrania, FIFA veta a Rusia de Qatar 2022

La FIFA y UEFA marginaron a Rusia de los eventos internacionales de futbol. El próximo partido de los rusos en las eliminatorias iba a ser el 24 de marzo contra Polonia. Sin embargo, los polacos y los dos rivales siguientes de los rusos, Suecia y la República Checa, dijeron que no enfrentarán a Rusia.

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, decisiones que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, dice el boletín de la FIFA.

La Asociación de Futbol Sueca expresó su “decepción” porque la FIFA no había suspendido los partidos con Rusia ante lo que describió como la “invasión ilegal y profundamente injusta de Ucrania”.

Por otra parte, también se canceló el partido de la semana que viene del Spartak de Moscú contra el Leipzig alemán en la Europa League.

Se espera que la UEFA siga los pasos de Schalke y rescinda sus contratos publicitarios con Gazprom, que patrocina la Champions League y el Campeonato Europeo.

La FIFA fue muy criticada por no tomar medidas contra los rusos. El organismo rector del futbol no había suspendido a Rusia, aunque sí manifestó que debía jugar sus partidos como local en terrenos neutrales y que no podría usar la bandera rusa, sino que deberá presentarse como Unión de Futbol de Rusia.

El deporte castiga a Rusia

FIFA no permitirá que Rusia juegue

el Mundial de Qatar 2022

el Mundial de Qatar 2022 UEFA expulsa al Spartak de Moscú

de la Europa League

de la Europa League COI pide que deportistas y equipos rusos no puedan competir hasta que no pare la guerra

Federaciones de boxeo no permitirán que los pugilistas entonen el himno ni porten la bandera

El hockey ruso sería vetado de cualquier competencia internacional

Polonia, Suecia, República Checa e Inglaterra no quieren jugar contra la selección de Rusia

La Fórmula 1 no competirá esta Temporada en el Gran Premio de Moscú

La Champions League cambia de sede para la final, de Rusia pasa a Francia

La Euroliga resalta que los 18 equipos de baloncesto no irán a suelo ruso

Schalke 04 y UEFA se desvinculan de su patrocinio con Gazprom

La Federación Internacional de Judo suspende a Vladimir Putin como presidente honorario

La ATP podría quitarle el primer lugar a Daniil Medvedev del ranking de tenis

La tenista ucraniana Elina Svitólina no jugará más hasta que no paren los ataques a su país; se retiró del Abierto de Monterrey

Roman Abramovich, dueño del Chelsea, no podrá seguir manejando las finanzas de su equipo

El fin de semana en diferentes escenarios deportivos hubo manifestaciones por parte de los atletas, reprobando la guerra

“El futbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el futbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”, continúa el comunicado.

En realidad, los rusos ya estaban obligados a usar ese nombre en la Copa Mundial, debido a sanciones previas relacionadas con un escándalo de dopaje en el deporte ruso. La única novedad es que esa medida se aplicará también a otros torneos regionales.

Albania, rival de Rusia en la Liga de Naciones de la UEFA a disputarse en junio, también anticipó que no jugará con los rusos. Islandia e Israel completan el grupo.

La magnitud de las sanciones que enlazan el deporte con la esfera política, algo no visto durante décadas, trascendió poco después que el Comité Olímpico Internacional había exhortado a los organismos deportivos a que excluyan a los deportistas y dirigentes rusos de todo evento internacional.

El COI manifestó que esto era necesario para “proteger la integridad de las competencias deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes”.

Marginar a Rusia del escenario internacional implica un golpe financiero y moral al país, amén de mancharle su imagen como potencia deportiva.

La UEFA dejó fuera al Spartak Moscú, que disputaba la Europa League. El Leipzig de Alemania, que iba a enfrentar a Spartak el 10 y 17 de marzo, avanzó directamente a los cuartos de final, informó la UEFA.

Rusia afronta el tipo de aislamiento sufrido por los equipos yugoslavos en 1992, tras la guerra de los Balcanes y de los equipos y deportistas sudafricanos en la década de 1970 y 1980 durante el apartheid, el sistema de discriminación racial.

Los fallos de la FIFA y UEFA pueden apelarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana.

No se aclaró de inmediato como la solicitud del COI afectará a los jugadores de hockey rusos que militan en la NHL y a sus tenistas, entre ellos el flamante número uno mundial Daniil Medvedev, en torneos de Grand Slam, ATP y WTA.

El Comité Olímpico también apuntó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, quien tomó como proyecto personal la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. El COI despojó la Orden Olímpica que concedió a Putin en 2001.

El llamado del COI abarca también a Bielorrusia, que permite que los rusos lancen ataques a Ucrania desde su territorio. Al advertir que actuaba con “mucho pesar”, el COI sostuvo que el impacto de la guerra en el deporte ucraniano pesaba más que el posible perjuicio a los deportistas de Rusia y Bielorrusia.