Bad Bunny y LeBron James protagonizan emotivo VIDEO juntos; ¿Qué le dijo el cantante a la estrella de la NBA?

Bad Bunny y LeBron James tienen una gran relación de amistad, ambos han compartido momentos en Puerto Rico y los Estados Unidos, pero el último de los grandes recuerdos juntos fue hace algunos días, cuando el basquetbolista rompió el récord de puntos anotados en la NBA.

The King superó a Kareem Abdul-Jabbar como el anotador más prolífico en la historia de la NBA y Bad Bunny abrazó efusivamente a la estrella del deporte, además de darle una palabras de ánimo.

"I ove you my brother", dijo a James mientras abrazaba al cantante puertorriqueño, quien le dijo"The GOAT, la cabra, la cabra". A King James le gustó el gesto de Bunny y repitió en español la palabra de apoyo que le dieron.

The GOAT, hace referencia a las letras iniciales de Greatest Of All Time, que en español significa El Más Grande de Todos los Tiempos. En español se comenzó a decirle como al animal, debido a que GOAT se traduce como cabra.

Con esta canasta supero James a Abdul-Jabbar

LeBron James sigue escribiendo su nombre con letras doradas en el deporte mundial, pues en el partido ante el Oklahoma City Thunder superó a Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el anotador histórico de la NBA.

El Rey necesitaba 36 unidades para romper el récord de Kareem, que era de 38 mil 387 puntos. El alero de Los Ángeles Lakers hizo valer la localía ante el Thunder y ahora es el máximo anotador de la liga con 38 mil 388 unidades y contando.

The King salió con un ritmo demoledor al partido y tan solo en la primera mitad hizo más de la mitad de los puntos necesarios para superar la marca. Al medio tiempo James registró 20 puntos, 2 asistencias y 12 rebotes.

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

