BARCELONA: Joan Laporta revela el motivo de la salida de Lionel Messi

Un día después de que el Barcelona dio a conocer que no llegó a un acuerdo con Lionel Messi para que el argentino siguiera en el equipo, Joan Laporta, presidente del club, reveló el motivo por el que "La Pulga" no continuará con los blaugranas.

Laporta, quien en marzo pasado regresó a la presidencia del Barcelona para sustituir a Josep Bartomeu, aseguró que no se puede hacer algo para que Messi Cuccitini siga en las filas catalanas.

Foto: Captura de Twitter

Nadie está por encima del club: Joan Laporta

En una conferencia de prensa, el directivo de 59 años indicó su pesar por la no renovación del rosarino con el Barça, pero aseguró que la única alternativa para evitar su salida era hipotecar 50 años a la institución, para lo cual no se iba a hacer una excepción con el astro sudamericano.

"No podemos hipotecar al club y a partir de aquí sabemos lo que se nos va a exigir y estamos dispuestos a tomar el reto para que el Barça sin Messi siga teniendo éxito. Pero el club está por encima de todos, incluso de Leo", aseveró ante los medios.

El mandamás del Barcelona también explicó que al principio se había llegado a un acuerdo con Messi para que permaneciera dos campañas más con el club, pero la situación económica del mismo impidió que se materializara.

"Quedamos como fecha límite el jueves estando él en Ibiza y al final resolvemos que no se puede hacer más. acordamos un contrato de dos años, en el que Leo estuvo de acuerdo. De alguna manera, él ha estado presente en todas las conversaciones y hubo un momento en que todos fuimos muy optimistas ", agregó.

Finalmente, Laporta Estruch indicó que no está enterado de si el reciente campeón de la Copa América con la Albiceleste está negociando con algún otro equipo.

"Lo que haga a partir de aquí Messi es su decisión. A mí solo me gustaría verle jugando en el Barça y aunque no me consta que tenga una oferta o negocie con otros clubes, es lógico que sea así", concluyó.

